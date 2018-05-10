Четверг, 10 мая 2018

Зампред подконтрольного России Ленинского райсуда Севастополя Анна Гуло арестовала крымского татарина Энвера Сейтосманова на срок до 9 июля по делу о причастности к “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

31-летнему соблюдающему мусульманину Сейтосманову вменена часть 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации), предусматривающая от 10 до 20 лет колонии.

Сейтосманов был задержан ФСБ в четверг утром после обыска в своем доме, находящемся в селе Тыловое (Хайто) в черте Севастополя. Вместе с ним были задержаны его старший брат Эрнес Сейтосманов, живущий в том же доме, и их мать Гульнара, приехавшая к сыновьям в гости.

Всех троих увезли в микроавтобусе без номеров и с тонированными стеклами. Во дворе дома в это время находились неизвестные в гражданском, которые крайне агрессивно реагировали на попытки односельчан подойти к дому.

Позже выяснилось, что мать братьев доставили к ней домой в село Садовое Нижнегорского района на северо-востоке Крыма и там также провели обыск. Энвер Сейтосманов прописан именно в Садовом.

Между тем самих братьев привезли в севастопольский горотдел ФСБ. Как позже рассказал старший брат, там их на некоторое время закрыли в камере. Насилия и морального давления, по его словам, к ним не применяли.

Затем Энвера Сейтосманова забрали на допрос. Через некоторое время на допрос вызвали и Эрнеса. Силовики объявили ему, что он проходит по делу своего брата свидетелем. После допроса Эрнеса Сейтосманова освободили.

Еще одним свидетелем по делу является мать братьев.

Сейтосмановы приходятся троюродными братьями фигуранту первого севастопольского дела “Хизб ут-тахрир” Нури Примову, отбывающему срок в марийской ИК-5 общего режима. В 2015 году у Эрнеса Сейтосманова проходил обыск по этому делу.

Всего в Севастополе после аннексии Крыма было сфабриковано уже три дела “Хизб ут-тахрир”. По первому осуждены Примов, а также Руслан Зейтуллаев, Рустем Ваитов и Ферат Сайфуллаев. Зейтуллаеву дали 15 лет строгого режима по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации); остальные получили 5 лет общего по части 2 этой же статьи.

По второму севастопольскому делу “Хизб ут-тахрир” в августе 2016 года были арестованы граждане Киргизии, этнические узбеки Ахматджон Абдуллаев и Нематджон (Немат) Исроилов. Первоначально им вменили часть 2 статьи 205.5 кодекса; осенью 2017-го обоим добавили часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму). Дело, по информации “Граней”, уже поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Наконец, по третьему делу сейчас арестован Сейтосманов.

Как уточняют “Крым.Реалии”, защищает политзека адвокат Ваграм Широян. Он же ранее представлял по доверенности интересы Примова.