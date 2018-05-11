Пятница, 11 мая 2018

Российские силовики 21-24 апреля убили 26 подозреваемых в терроризме. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму, экс-начальник департамента контрразведки ФСБ Олег Сыромолотов.

По словам чиновника, спецслужбы предотвратили теракт на шествии “Бессмертного полка” в Москве 9 мая.

“Задержано сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции “Бессмертный полк” в Москве, для этого уже было заготовлено оружие. Они перемещались из Сибири, из Нового Уренгоя. Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек”, – сказал Сыромолотов.

“В прошлом году мы разрабатывали группу в Санкт-Петербурге, которая также готовила теракт перед “Бессмертным полком”. Когда мы начали изучать финансирование, поняли, что оно идет из Турции, а затем вышли на резервную группу в Сибири”, – добавил замминистра.

27 апреля ФСБ отчиталась о “пресечении деятельности” в “московском регионе” четверых членов “спящей ячейки “Исламского государства”, прибывших из Нового Уренгоя, (Ямало-Ненецкий автономный округ) и готовивших “резонансные теракты”. Были “террористы” убиты или задержаны, в спецслужбе не уточнили. Как утверждалось, деятельность “террористов” координировалась из Сирии через мессенджер Telegram. Днем ранее в самом Новом Уренгое сотрудники ФСБ и МВД провели 17 обысков и задержали 20 человек – “пособников террористов”.