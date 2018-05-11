Пятница, 11 мая 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил крымскотатарским активистам Асану Чапуху, Бекиру Дегерменджи, Кязиму Аметову и Руслану Трубачу, которые обвиняются по сфабрикованному делу о вымогательстве (“делу Веджие Кашка”), сроки содержания в СИЗО до 7 июля. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Судья, имя которого в публикации не уточняется, в нарушение российского УПК рассмотрел ходатайства, поданные следователем полиции в отношении каждого из политзеков, в рамках одного заседания.

В зал суда допустили только близких родственников обвиняемых.

Несколькими часами раньше верховный суд аннексированного Крыма отклонил апелляционные жалобы на предыдущее продление политзекам арестов. В конце апреля адвокат Чапуха Айдер Азаматов отмечал: “В Крыму плавно входит в практику судов, когда за два дня до окончания меры пресечения рассматривают наши жалобы и, естественно, отказывают в их удовлетворении, а на следующий день рассматривают новые ходатайства следователя о продлении меры пресечения. То есть абсолютно формальный подход”.

Чапух – житель Симеиза, председатель Ялтинского регионального меджлиса. Дегерменджи и Аметов до ареста жили в селе Грушевка в черте Судака; Аметов возглавлял меджлис села. Трубач – житель села Ближнее в черте Феодосии. Дегерменджи – отец Мустафы Дегерменджи, фигуранта “дела 26 февраля”. Трубач – свояк Сулеймана Кадырова, осужденного по обвинению в сепаратизме.

Всем четверым фигурантам вменены пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой). Политзекам грозит до семи лет колонии.

Согласно фабуле дела, обвиняемые вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленово (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября 2017-го в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.

В тот же день был задержан Трубач, на встрече в “Медоборах” не присутствовавший.

24 ноября всех четверых активистов отправили в СИЗО.

В СИЗО 57-летний Дегерменджи, имеющий инвалидность III группы в связи с тяжелой формой бронхиальной астмы, несколько недель не получал адекватного лечения от астмы. В итоге его в ночь на 14 декабря госпитализировали в реанимацию. Шесть дней спустя он был переведен в общую палату, а 2 января нынешнего года возвращен в изолятор.

В январе, на предыдущих слушаниях о продлении политзекам ареста, адвокат Эдем Семедляев указал, что заболевание Дегерменджи включено в принятый правительством России перечень диагнозов, которые препятствуют содержанию под стражей. Однако судья это обстоятельство проигнорировал.

У 64-летнего Чапуха 6 декабря случился микроинсульт, однако несколько недель больного не обследовали и не лечили. 20 декабря стало известно, что политзек объявил голодовку протеста. Тем не менее на медосвидетельствование активиста отвезли лишь 28 декабря.

Как писал адвокат Азаматов, по состоянию на 24 апреля Чапух и Дегерменджи находились в медчасти СИЗО. “Жалуется на то, что после инсульта левая часть ноги по прежнему в онемевшем состоянии, он ее не чувствует”, – написал юрист о своем подзащитном.

В свою очередь, Дегерменджи сообщил Азаматову, что держится на лекарствах, передаваемых родными и близкими. “У него повышенное давление и оно постоянно скачет, его беспокоят головные боли, – отметил адвокат. – Условия содержания нечеловеческие, везде сырость и повышенная влажность, а это очень опасно для тех, у кого астма”.

Ранее адвокат Николай Полозов обратился в СКР с требованием открыть два дела по факту гибели Кашка. Первое дело, указывал он, следует квалифицировать по статье российского УК об убийстве или неумышленном убийстве, второе – по статьям о злоупотреблении полномочиями и их превышении. Однако старший следователь отдела СКР по Киевскому району аннексированного Симферополя майор юстиции Н. Балашова отказала в возбуждении дел. При этом в ее постановлении упоминаются фамилии силовиков, проводивших задержания в “Медоборах”.