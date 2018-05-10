Четверг, 10 мая 2018

Судья Дорогомиловского райсуда Москвы Юлия Рудакова продлила арест фигурантке дела “Нового величия” 18-летней Анны Павликовой, сообщает корреспондент “Граней”.

Судебное заседание в нарушение УПК проходило без участия Павликовой – ее не привезли из СИЗО. Также ей не позволили участвовать в слушаниях по видеосвязи.

На слушаниях судья Рудакова не позволила адвокатам представить доводы в защиту Павликовой и сразу ушла в совещательную комнату. Слушатели провожали ее криками “Позор!” и покинули зал заседаний.

В зал суда не пустили всех желающих. Рудакова запретила вести видеосъемку заседания.

После заседания стало известно, что Павликову перевели из женского СИЗО-6 “Печатники” в больницу СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Павликова с 16 марта находилась под арестом в “Печатниках”. Ее держали в переполненной камере вместе с инфекционной больной.

В начале мая администрация изолятора вынудила политзаключенную отказаться от ранее поданных жалоб на условия содержания в изоляторе. Павликову вызвали к начальству СИЗО. Политзаключенной заявили: “Вы слишком много жалуетесь”. “Сказали, что либо она подписывает ее (бумагу об отсутствии претензий к условиям содержания. – Ред.), либо всем в камере будет плохо. В камере 48 человек”, – рассказала адвокат девушки Ольга Карлова.

Всем десятерым фигурантам дела вменяют часть 1 статьи 282.1 УК (организация деятельности экстремистского сообщества). Политзаключенной грозит от 6 до 10 лет колонии.

Мать Анны Павликовой после слушаний. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру

8 мая судья Дорогомиловского райсуда Галина Таланина продлила сроки ареста другим пятерым фигурантам, находящимся в СИЗО, – Руслану Костыленкову, Вячеславу Крюкову, Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву и 19-летней Марии Дубовик.

Днем ранее та же судья продлила сроки домашнего ареста Павлу Ребровскому, Максиму Рощину, Рустаму Рустамову и Сергею Гаврилову.

Об обысках и задержаниях по делу “Нового величия” стало известно 15 марта. В последующие два дня задержанных отправили в СИЗО либо под домашний арест.

На фотографиях с обысков были изображены агитация к “забастовке избирателей”, листовка с программой “Нового величия” и футболка с анархистской символикой.

Позже в интернете распространили видео с признательными показаниями Костыленкова. Задержанный, задыхаясь, произносил заученный текст, упоминая в частности планы “организации трибунала над членами правящей верхушки” и “тренировки по стрельбе и киданию коктейлей Молотова”.

Павликова позже рассказывала, что, встретив в день задержания Костыленкова в здании Кунцевского межрайотдела СКР, увидела, что он сильно избит. Саму Павликову неизвестные силовики в балаклавах также угрожали избить. Кроме того, задержанной почти сутки не давали есть и пить. Позже, по дороге в ИВС, она почти три часа провела провела в “стакане” (камере предельно малой площади) неотапливаемого автозака; на улице был мороз ниже −10 °C.

Дело “Нового величия” сфабриковано в результате провокации ФСБ и уголовного розыска. Как сообщало ОВД-Инфо, фактическим основателем организации был Александр Константинов (Руслан Д.). Именно он написал устав “Нового величия” и оплачивал аренду помещений, в которых проводились собрания группы. Двумя другими свидетелями обвинения являются внедренный в “Новое величие” 29-летний старший оперативник угрозыска капитан полиции Максим Расторгуев и 28-летний военный инженер Рустам Кашапов, который принес на одно из собраний “Нового величия” оружия и патроны. Все трое были допрошены за три дня до обысков и задержаний по делу, и именно на их показаниях основывается обвинение.

Дело “Нового величия”: пресс-конференция родителей и правозащитников. Москва, 27 апреля.