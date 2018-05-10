Четверг, 10 мая 2018

В Госдуме подготовили законопроект, вводящий уголовное наказание за исполнение иностранных санкций или “содействие введению” ограничительных мер, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в нижней палате парламента. За это будет грозить до четырех лет колонии.

В документе предлагается дополнить УК новой статьей – “Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией”. Согласно этой норме, отказ россиянину, российскому юрлицу или муниципальному образованию, а также подконтрольным им юрлицам в проведении деловых операций из-за иностранных санкций будет грозить лишением свободы на срок до четырех лет, ограничением свободы на такой же срок или штрафом в размере до 600 тысяч рублей.

Из-за иностранных санкций многие крупные компании – Сбербанк и некоторые другие банки, сотовые операторы “большой тройки” – МТС, “Мегафон” и “Билайн” – отказываются работать в аннексированном Крыму.

Также уголовная ответственность предусмотрена за совершение россиянином “умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер”, в том числе за “предоставление рекомендаций и передачу сведений, которые привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц”; фактически может преследоваться передача за границу любой информации. За это будет грозить лишение или ограничение свободы сроком до трех лет либо штраф в размере до полумиллиона рублей.

Законопроект пока не внесен в Госдуму. Предполагается, что его совместно внесут спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры всех четырех думских фракций.

Как ожидается, документ рассмотрят в первом чтении 17 мая. Рассмотрение в первом чтении другого законопроекта, посвященного ответным мерам на американские санкции, намечено на 15 мая. Третье чтение обоих законопроектов должно состояться 24-го числа.

В пятницу стало известно, что из законопроекта о контрсанкциях исключили нормы об ограничениях на конкретные товары и услуги – в том числе решено отказаться от запретов на ввоз в Россию американских лекарств и работу в России иностранных специалистов.

Законопроект о санкциях против США был внесен в Госдуму 13 апреля Володиным и лидерами четырех парламентских фракций. Авторы инициативы предлагают наделить правительство широкими полномочиями по установлению запретов на экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами.