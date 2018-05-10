Четверг, 10 мая 2018

Красноярское управление СКР ведет доследственную проверку по факту публикации в интернете видеоролика, на котором молодой человек берет цветок с памятника участникам войны “Журавли моей славы” и дарит его девушке, сообщается на сайте регионального управления следственного ведомства.

СКР усматривает в действиях участников ролика состав преступления по статье 354.1 УК (реабилитация нацизма). Парень и девушка у памятника “оскорбительно отзывались о ветеранах Великой Отечественной войны”, заявили в ведомстве.

Проверка назначена по факту появления в пятницу сообщения о ролике на сайте KrasNews.com. “Видео заинтересовало полицейских, которые могут привлечь к административной ответственности родителей “шутников”, – говорилось в заметке.

37-секундный ролик распространяется во “Вконтакте” как минимум с 10 мая. На видео девушка шутит, что парень “купит цветы по акции”. После этого молодой человек берет цветок с памятника и, встав на колени, дарит его девушке

Следующий фрагмент ролика записан в помещении. Девушка и парень по очереди нюхают цветок с памятника. “Знаете, как пахнут деды? А вот так они пахнут. Дай-ка дедов понюхаю”, – говорит молодой человек.

Красноярск: СКР ищет молодую пару, взявшую цветок с памятника участникам Второй мировой. https://t.co/3PzPzannY2 pic.twitter.com/ob86FrDo2g

— Грани.Ру (@GraniTweet) 11 мая 2018 г.

Обзор репрессий по статье 354.1 на сайте “Победобесие”