Среда, 9 мая 2018

В Барабинске Новосибирской области студент I курса филиала Новосибирского транспортного колледжа им. Лунина ранил однокурсника из ружья и застрелился, сообщается на сайте СКР.

В четверг утром 17-летний студент пришел на занятия с гладкоствольным ружьем, собрал его в коридоре, зашел в аудиторию и выстрелил в однокурсника, после чего застрелился.

Раненый студент госпитализирован.

Открыто дело по части 3 статьи 30 – пункту “е” части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом). Расследование взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

В российских учебных заведениях начала года продолжаются нападения. 18 апреля в школе № 1 Стерлитамака, Башкирия, 17-летний подросток ранил ножом учительницу и одноклассницу, после чего поджег здание.

15 января в Перми двое школьников с ножами ранили 15 человек в учебном заведении. Через два дня в школе поселка Смольное Челябинской области 16-летний подросток ударил ножом своего одноклассника. 19 января в школу в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и коктейлем Молотова, ранил шестерых детей и учительницу, а затем попытался покончить с собой. 25-го числа того же месяца в Ульяновске неизвестные обстреляли из пневматического пистолета учеников местного лицея. 21 марта в школе в Шадринске Курганской области ученица ранила из пневматики семерых одноклассников.