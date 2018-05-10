Четверг, 10 мая 2018

СКР продолжит добиваться освобождения под домашний арест экс-генпродюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского вопреки позиции прокуратуры, требующей оставить его в СИЗО. Об этом заявила представитель СКР Светлана Петренко.

“Очевидно, что такая позиция надзорного ведомства не соответствует разумной практике избрания меры пресечения, при которой применяется тщательный подход, соблюдаются ограничения, связанные с состоянием здоровья следственно-арестованных, недопустимостью длительного содержания их под стражей без должных к тому оснований, учитываются конкретные обстоятельства дела и данные о личности обвиняемого”, – подчеркнула чиновница.

“Учитывая нынешнее состояние здоровья обвиняемого, Следственный комитет продолжит настаивать на избрании в отношении Малобродского меры пресечения в виде домашнего ареста”, – заключила Петренко.

В четверг Малобродского с инфарктом госпитализировали из суда в отделение кардиореанимации 20-й больницы Москвы. В больничной палате его приковали наручниками к кровати. После вмешательства главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова с драматурга сняли наручники, однако вечером снова приковали. Замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила “Эху Москвы”, что сейчас “решается вопрос о возвращении Малобродского в СИЗО”.

Между тем, по данным Интерфакса, Малобродского оставят в больнице на несколько дней – по итогам коронарного обследования врачи обнаружили у него сердечную патологию.

Драматургу стало плохо накануне во время заседания в Басманном райсуде, сразу после того как судья Елена Ленская отклонила повторное ходатайство СКР о его освобождении под домашний арест. “Вам аукнется это покушение на убийство”, – сказал Малобродский судье и прокурору.

Арестованный перенес уже два сердечных приступа: один – в конце марта, второй, по сведениям “Новой газеты”, – в ночь с 27 на 28 апреля.

Как заявил/a> кардиолог Ярослав Ашихмин, несколько недель наблюдавший за состояниеем здоровья Малобродского, риск смерти арестованного “составляет 30 процентов в ближнем периоде, если ничего не предпринимать”.