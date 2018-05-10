Четверг, 10 мая 2018

Судья Тверского райсуда столицы Елена Абрамова объявила Бориса Грица, прошлой осенью покушавшегося на замглавреда “Эха Москвы” Татьяну Фельгенгауэр, невменяемым и освободила его от уголовной ответственности, направив на принудительное лечение в психбольницу. Об этом сообщает “Медиазона”.

Конкретная продолжительность принудлечения постановлениями по уголовным делам не определяется. Каждые полгода психиатры обращаются в суды с ходатайством о дальнейшем продлении этого срока или, напротив, о санкции на выписку пациента.

Стационарная психэкспертиза установила у Грица параноидальную шизофрению. У него были обнаружены характерные для такого заболевания бредовые идеи, в частности мания преследования. СКР направил в суд дело не с обвинительным заключением, а с постановлением о применении к Грицу принудительных мер медицинского характера.

Между тем, уточняет корреспондент “Граней”, в прениях сторон прокурор Климент Юрмицкий и адвокат пострадавшей Сергей Бадамшин требовали отправить Грица в больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Однако Абрамова в своем постановлении, избрав стационар специализированного типа, интенсивного наблюдения подсудимому не назначила.

Адвокаты Грица Валентин Рыбницкий и Игорь Зубер выразили удовлетворение таким решением.

В прениях Рыбницкий заявлял о слабости доказательной базы дела, а Зубер настаивал на переквалификации дела со статей о покушении на убийство на статью о причинении тяжких телесных повреждений.

Сам Гриц, выступая в прениях, утверждал, что не собирался убивать Фельгенгауэр, а намеревался лишь “сделать ей больно”. В последнем слове подсудимый заявил, что журналистка установила с ним телепатический контакт и, после того как “отношения приобрели романтический характер”, стала его “насиловать”. “23 октября я почувствовал, что я должен это каким-то образом прекратить”, – заключил он.

Гриц постоянно живет в Израиле и наряду с российским имеет израильское гражданство. Адвокаты заявили, что после вступления постановления о принудлечении в законную силу будут добиваться отправки своего клиента в ближневосточную страну.

Днем 23 октября 2017 года Гриц, прибыв из Израиля в Москву, ворвался в редакцию “Эха”, распылил охраннику в лицо газ из баллончика, а затем попытался зарезать журналистку. Фельгенгауэр отвезли в больницу с ранением шеи и успешно прооперировали. 3 ноября она была выписана из больницы.

27 октября главред “Эха” Алексей Венедиктов объявил, что обратится в СКР с просьбами о допросе сотрудников ВГТРК. Он пояснил, что склонен расценивать сюжет “Эхо Госдепа”, появившийся на ВГТРК двумя неделями раньше, как подстрекательство к нападениям на сотрудников радиостанции.

Журналистка “Эха” Ксения Ларина еще в день покушения на Фельгенгауэр прямо обвинила в подстрекательстве к преступлению Владимира Соловьева, одного из ведущих пропагандистов с ВГТРК. Соловьев и его напарник Армен Гаспарян в ответ заявили, что Ларина лжет.

Венедиктов 27 октября сообщил, что “эвакуирует” Ларину за границу “минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность”.

30 октября на заседании президентского Совета по правам человека член СПЧ Станислав Кучер назвал покушение на Фельгенгауэр эпизодом “холодной гражданской войны в России”. Владимир Путин на это возразил: “Ну больной человек пришел, при чем здесь свобода слова?”

“Эхо Москвы” работает за государственные деньги, – продолжил Путин. – Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно”.