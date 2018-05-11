Пятница, 11 мая 2018

Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика у побережья Аляски, сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Два F-22 перехватили и визуально идентифицировали российские самолеты в 200-мильной зоне ответственности американской противовоздушной обороны у западного побережья Аляски к северу от Алеутских островов.

Российские самолеты не входили в американское или канадское воздушное пространство и “летели в соответствии с международными нормами”, подчеркнули в командованиии американских сил ПВО. Пилоты Ту-95 не вступали в переговоры с американскими летчиками.

Бомбардировщик Ту-95 способен нести на борту ядерное оружие.

Как передает РБК, в российском Минобороны заявили, что замеченные американскими ВВС бомбардировщики Ту-95МС выполняли плановый полет над Беринговым и Охотским морями. Пару Ту-95 сопровождали противолодочные самолеты Ту-142 и истребители МиГ-31 и Су-35. Во время полета бомбардировщики отработали дозаправку в воздухе.

Российские военные самолеты регулярно совершают полеты вблизи границ западных стран и совершают провокационные маневры в отношении иностранных воздушных сил.