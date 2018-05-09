Среда, 9 мая 2018

Суд Видземского предместья Риги арестовал задержанного Полицией безопасности 8 мая Владимира Линдермана, одного из лидеров пророссийского движения в Латвии. Об этом сообщает Delfi.Lv.

Линдерману вменяется выступление 31 марта с речью на собрании, организованном Русским союзом Латвии и Штабом защиты русских школ “Вселатвийское родительское собрание”. Собрание было посвящено принятому полутора неделями раньше закону о переводе всех школ страны на латышский язык обучения. Линдерман в своей речи призвал призвал пророссийское движение радикализовать протесты и “создать угрозу для латышского народа”.

Адвокат подозреваемого Елена Квятковская настаивает, что состава преступления в высказываниях ее подзащитного нет. Она пообещала обжаловать решение об аресте.

Ранее по делу была привлечена лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок. Она, однако, остается на свободе – по информации Интерфакса, Жданок явилась в суд поддержать Линдермана.

Вечером 9 мая в Москве другороссы Ольга Шалина и Глеб Буваненко забросали посольство Латвии дымовыми шашками в знак протеста против преследования Линдермана. Обоих привезли в ОП “Басманный” и после оформления протоколов о мелком хулиганстве оставили там до суда. После обеда в четверг Басманный райсуд столицы арестовал обоих на 10 суток.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич потребовал от России “обеспечить полную безопасность латвийских дипмиссий в соответствии с международным правом”.

Линдерману 59 лет, он уроженец Риги. С конца 1980-х годов занимался выпуском самиздата, участвовал в деятельности Народного фронта Латвии. В 1997-м вступил в Национал-большевистскую партию Эдуарда Лимонова, а в 2003-м, незаконно въехав в Россию, стал фактически вторым лицом в НБП. Именно после приезда Линдермана, который тогда был известен также под псевдонимом Абель, партия провела наиболее громкие акции прямого действия. В начале 2008 года российские власти после безуспешных попыток, продолжавшихся несколько лет, депортировали оппозиционера в Латвию.

После возвращения на родину Линдерман подвергался уголовному преследованию по обвинениям в призывах к свержению законной власти и хранении взрывчатки. Несколько месяцев он провел в тюрьме. В итоге, однако, первое обвинение с него сняли еще на стадии следствия, а по второму он был оправдан судом. В апелляции, однако, оправдательный приговор отменили – фигурант получил год условно.

В Латвии Линдерман активно включился в пророссийскую деятельность, образовав и возглавив Движение 13 января (в дальнейшем – партия “За родной язык!”). Самой громкой инициативой движения стало проведение в феврале 2012 года общенационального референдума о наделении русского языка статусом второго государственного. Референдум провалился: 74,8 процентов проголосовавших выступили против.

После начала российской агрессии на Украине Линдерман занял промосковскую позицию. На своей ФБ-странице он с одобрением отзывался о гражданах Латвии, отправившихся воевать в Донбасс и Приазовье на стороне России.

В июле 2015-го Полиция безопасности задержала Линдермана по подозрению в пособничестве другороссам Александру Куркину и Андрею Попко, которые прибыли из России в Латвию и совершили символическую атаку на военную базу в Адажи близ Риги. Тем не менее арестован лидер пророссийского движения не был. В августе прошлого года Куркина и Попкова осудили к уже отбытым срокам, а Линдермана оправдали.

20 апреля нынешнего года был задержан, а на другой день арестован еще один деятель пророссийского движения в Латвии – Александр Гапоненко, лидер Штаба защиты русских школ, соорганизатора собрания 31 марта, на котором выступил Линдерман. Гапоненко инкриминирована часть 1 статьи 80 УК Латвии (деятельность против суверенитета, территориальной целостности или государственного строя страны), предусматривающая до восьми лет тюрьмы. Линдерман активно выступал в поддержку арестованного.