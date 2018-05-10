Четверг, 10 мая 2018

Постоянный третейский суд в Гааге обязал Россию компенсировать 18 украинским компаниям потерю активов в аннексированном Крыму. О решении, вынесенном 2 мая, сообщается в опубликованном 9-го числа пресс-релизе суда.

Детали решения не раскрываются. По информации УНИАН, ссылающегося на публикацию Investor Arbitration Reporter, речь идет о выплате украинским фирмам примерно 130 миллионов долларов компенсации, 20 миллионов долларов в качестве процентов, а также о возмещении Россией судебных издержек истцов.

Россия признана виновной в экспроприации объектов жилой и коммерческой недвижимости, в том числе гостиниц, многоквартирных домов и отдельных квартир.

Отмечается, что присужденная истцам сумма меньше той, на выплате которой они настаивали. Компании требовали от России около 220 миллионов долларов компенсации.

Как передает Интерфакс, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена исполнять решение Гаагского арбитража. Чиновник сослался на то, что “Россия никак не была представлена (на суде. – Ред.) и не направляла своего представителя на этот судебный процесс”. “Поэтому мы не считаем себя стороной в данном случае”, – заключил он.

Россия действительно проигнорировала процесс. Поэтому, говорится в пресс-релизе арбитража, ее в ходе разбирательства представлял юрист, назначенный судом.