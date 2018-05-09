Среда, 9 мая 2018

Иракские военные совместно с Сирийскими демократическими силами задержали в приграничном районе пятерых лидеров Исламского государства. Об этом сообщает в твиттере спецпредставитель президента США в регионе Бретт Макгёрк, не раскрывая имен. Для террористов ИГ закрываются все пути к побегу, подчеркнул он.

Задержание “пяти самых разыскиваемых главарей ИГ” приветствовал в твиттере президент Дональд Трамп.

Накануне государственное телевидение Ирака сообщило о поимке высокопоставленных деятелей ИГ – четверых иракцев и одного сирийца. В обязанности группы входило управление захваченным ИГ приграничным регионом Дейр-эз-Зор. По данным The New York Times, среди задержанных ближайший помощник лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, известный под именем Абу Зейд аль-Ираки (настоящее имя – Исмаил Альван аль-Итави).