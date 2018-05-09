Среда, 9 мая 2018

Судья Судакского горсуда аннексированного Крыма Евгений Рыков приговорил “украинского диверсанта” Геннадия Лимешко к восьми годам колонии. Об этом сообщают “Крым.Реалии”, не уточняя режима колонии, который назначен осужденному.

25-летний Лимешко объявлен виновным по частям 2 статей 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору), 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору) и 223.1 российского УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы). Какова фабула дела в окончательной редакции обвинения, неизвестно.

Подсудимый полностью признал вину, и его дело рассматривалось в особом порядке. Весь процесс прошел в одно заседание, которое заняло меньше двух часов.

Смягчающим обстоятельством, как говорится в публикации “Крым.Реалий”, судья Рыков назвал наличие у Лимешко малолетней дочери – ей сейчас около 1 года (в прошлом году “Медиазона” со ссылкой на мать политзека передавала, что у него не дочь, а сын). Отягчающим обстоятельством был объявлен “политический мотив преступления” – “ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России”.

Ранее судья Рыков назначил ряд штрафов крымскотатарским активистам по административным делам.

О деле Лимешко ФСБ впервые объявила 15 августа 2017 года, уже после ареста политзека. Как утверждалось, арестованный – уроженец пгт Сахновщина Харьковской области – ранее участвовал в АТО как разведчик в одном из подразделений украинской армии, а затем стал агентом СБУ в Херсонской области. 9 августа, заявляла ФСБ, Лимешко получил задания вывести из строя ЛЭП Судак – Новый Свет, уничтожить либо повредить путем поджога лесá в местности Судак – Рыбачье – Алушта, спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак – Новый Свет, а также поджечь “один из объектов коммунального хозяйства” в районе Рыбачьего.

12 августа, утверждали силовики, Лимешко был задержан при попытке повредить ЛЭП. При нем, как заявлялось, нашли две тротиловые шашки, накольный механизм для приведения взрывчатки в действие, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, а также ручную пилу для подпила деревянных опор ЛЭП и фотоаппарат для “документирования диверсионной деятельности” и “отчета перед кураторами СБУ”.

Позже ФСБ распространила видео с признательными показаниями Лимешко.

Между тем квалификация, с которой дело ушло в суд, этой фабуле не соответствует.

СБУ охарактеризовала сообщение ФСБ как “очередную провокацию”. В свою очередь, Минобороны Украины отметило, что Лимешко в ноябре 2016 – мае 2017 года действительно служил по контракту в одном из подразделений сухопутных войск, однако был уволен за систематическое нарушение дисциплины. Об участии арестованного в АТО и службе в разведке военное министерство не упомянуло.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что 9 августа Лимешко выехал с континента в аннексированный Крым, однако ни тротиловых шашек, ни иных запрещенных предметов при нем не было. “Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров”, – отмечали в ведомстве.

Известно также, что с начала 2015 по август 2016 года Лимешко служил в 8-м отдельном батальоне “Аратта” – одном из формирований “Правого сектора” (с декабря 2015-го – Украинской добровольческой армии). Он имел позывной Морфин.

После увольнения из армии Лимешко с семьей жил в Мариуполе.