Четверг, 10 мая 2018

Во Владивостоке по “экстремистскому” делу проходит 83-летняя участница местной общины свидетелей Иеговы. Как сообщает центр “Сова”, она находится под подпиской о невыезде, как и еще одна подозреваемая 66 лет. Имена женщин не сообщаются. Третий фигурант, 42-летний Валентин Осадчук, помещен под стражу.

Все трое были задержаны 19 апреля во время богослужения. Осадчуку предъявлено обвинение по ч.2 ст.282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации), указано в карточке дела на сайте Фрунзенского райсуда Владивостока.

Дело было возбуждено 9 апреля на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий ФСБ, включавших тайную видеосъемку.

В середине апреля обыски и задержания иеговистов прошли в нескольких регионах: в Мурманской, Ивановской областях и Уфе.

Продолжатели дела Гитлера отмечают его день рождения обысками у свидетелей Иеговы по всей России. https://t.co/rhAjZ4KTwN pic.twitter.com/RC7mSlBfk6

— Грани.Ру (@GraniTweet) 20 апреля 2018 г.

23 марта 2017 года деятельность свидетелей Иеговы в России была приостановлена в качестве обеспечительной меры до рассмотрения в Верховном суде иска Минюста о запрете религиозной организации. 20 апреля судья ВС Юрий Иваненко удовлетворил иск ведомства. 17 августа коллегия Верховного суда в составе Галины Манюхиной, Владимира Зайцева и Владимира Попова подтвердила решение о признании экстремистской организацией и его запрете. Оно вступило в силу в полном объеме. В тот же день Минюст внес Управленческий центр и 395 его местных общин в реестр экстремистских организаций. С этого момента стало возможным фабриковать против верующих дела по статье 282.2 УК.

Первым иеговистом, арестованным по этой статье, стал подданный Дании Деннис Кристенсен, член орловской общины иеговистов. Он находится под стражей с мая прошлого года. По части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) Кристенсену грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. Судебный процесс начался в феврале в Железнодорожном суде Орла.