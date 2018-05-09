Среда, 9 мая 2018

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Николая Васильчука приговорила дагестанца Рамазана Рамазанова к 12 годам строгого режима по обвинению в подготовке теракта в Ставрополе. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Подсудимый объявлен виновным по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы), а также по частям 2 статей 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору), 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору) и 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, Рамазанов, будучи сторонником “Исламского государства”, намеревался устроить теракт в некоем людном месте Ставрополя. Он, как утверждается в приговоре, приобрел оружие, боеприпасы, взрывные устройства, а также компоненты для изготовления бомбы.

Рамазанов был задержан 22 апреля 2017 года. Накануне вечером, напоминает КУ, на трассе у хутора Усть-Невинский, расположенного примерно в 10 километрах к югу от Невинномысска и в 55 – к югу от краевого центра, ФСБ расстреляла двух человек, объявив их членами ИГ, готовившими теракты.

Дело Рамазанова поступило в суд в ноябре прошлого года. Процесс занял больше 15 заседаний.

Признал ли подсудимый вину, в публикации КУ не уточняется.