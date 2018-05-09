Среда, 9 мая 2018

Публицист Максим Шевченко вышел из Совета по правам человека при президенте в знак протеста против избиения участников московской акции 5 мая. Как заявил Шевченко в эфире “Эха Москвы”, ему не удалось добиться проведения открытого заседания СПЧ по этой теме.

“Я считаю, что публичные массовые аресты, жестокие избиения неизвестными вооруженными формированиями в центре российской столицы граждан требуют открытого резонансного заседания с привлечением силовиков, пострадавших, журналистов, в том числе избитых журналистов, представителей этих самых так называемых казаков, – сказал Шевченко. – Это требование проигнорировано… Несмотря на то что многие члены Совета поддержали мое предложение, в целом все свелось к закрытому обмену документами. И поэтому я не считаю для себя больше возможным оставаться членом Совета”.

Шевченко считает результаты работы СПЧ нулевыми: “Мы пытались сделать много важного. На самом деле ничего не сделано вообще. Мы говорили президенту о пытках, мы говорили президенту о заключенных, говорили президенту об убийствах, о массовых нарушениях прав человека. Я больше в этом спектакле участвовать не хочу”.

“Я совершенно не солидаризируюсь с Навальным, с его политическими призывами, но избиение москвичей какими-то бандитами в центре Москвы и слова Пескова (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать события на Пушкинской. – Ред.) о том, что Кремль никаких обращений не получал, говорят о том, что это открытый и сознательный саботаж”, – добавил Шевченко.

5 мая на Пушкинской площади участники протестной акции “Он нам не царь” были атакованы казаками и активистами НОД. Демонстрантов избивали, в том числе нагайками. Затем начались массовые задержания протестующих.

Позже выяснилось, что казаки, избивавшие демонстрантов, получают финансирование московской мэрии и Минкульта.