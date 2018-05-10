Четверг, 10 мая 2018

Владелец “Русала” Олег Дерипаска из-за введенных против него санкций США вернул собственнику три ранее арендованных самолета. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о трех реактивных самолетах Golfstream G550. Теперь фирма-владелец выставила их на продажу. Для двух из этих самолетов она назначила цену 29,95 миллиона долларов.

В компании-арендодателе пояснили, что в соответствии с условиями санкций Дерипаска был вынужден досрочно расторгнуть договор аренды.

Случай, отмечает Reuters, демонстрирует, насколько серьезными для Дерипаски оказались санкции США.

23 апреля Минфин США допустил снятие санкций против “Русала” при условии отказа Дерипаски от контроля над компанией, то есть продажи принадлежащих ему активов. Поскольку российская компания уже подала в Минфин ходатайство о делистинге – исключении своих акций из котировального списка, – ведомство на полгода несколько смягчило условия санкций.

Несколькими днями позже стало известно, что Дерипаска решил уменьшить свою долю в фирме En+ – крупнейшем акционере “Русала” – до уровня ниже 50 процентов и выйти из совета директоров этой компании. Однако в Минфине США вновь заметили, что снятие санкций возможно только при полном отказе Дерипаски от контроля над “Русалом”.