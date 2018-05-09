Среда, 9 мая 2018

Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская отклонила повторное ходатайство СКР о переводе бывшего генпродюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Интерфакс.

Как и в прошлый раз, 27 апреля, против ходатайства следователя выступил прокурор.

“Вам аукнется это покушение на убийство”, – передает “Медуза” реплику Малобродского, адресованную прокурору.

Защита обвиняемого указывала, что в последнее время его состояние серьезно ухудшилось. В конце марта 60-летний Малобродский перенес сердечный приступ.

Позже арестованному вызвали в суд скорую. При этом в коридоре суда дожидался кардиолог Ярослав Ашихмин, являющийся лечащим врачом Малобродского. Тем не менее осмотреть больного его не допустили. На своей ФБ-странице Ашихмин раскритиковал действия приехавших врачей скорой. Он заявил, что больного надо было срочно госпитализировать. Как передает “Медуза”, медик не исключил, что у Малобродского инфаркт.

Адвокаты арестованного обратились к главе Минздрава Веронике Скворцовой с просьбой посодействовать смягчению меры пресечения Малобродскому.

Вскоре после 17 часов Интерфакс сообщил, что арестованного увозят на машине реанимации в 20-ю горбольницу Москвы. Это гражданская больница, но в ней есть особое отделение для арестантов, которые содержатся там под конвоем.

Помимо Малобродского в основном деле “Седьмой студии” еще три фигуранта. Это бывший худрук “Седьмой студии” режиссер Кирилл Серебренников, бывший ее гендиректор Юрий Итин и экс-начальница департамента Минкульта, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Все они, в отличие от Малобродского, с самого момента привлечения по делу помещены под домашний арест.

В отдельные производства выделены дела еще двух фигуранток. Это бывшая главбух “Седьмой студии” Нина Масляева и преемница Малобродского в должности генпродюсера Екатерина Воронова. Масляева первоначально содержалась в СИЗО; позже она единственная из фигурантов дела дала признательные показания и была переведена под домашний арест. Воронова скрылась за границей; она объявлена в розыск.

Всем фигурантам инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Объем дела превышает 100 томов. Как утверждает следственное ведомство, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта и образовали “Седьмую студию”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также утверждается, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Сумма ущерба от хищений, вмененных фигурантам, оценивается в 133 миллиона рублей.