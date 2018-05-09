Среда, 9 мая 2018

Коллегия Мосгорсуда под председательством Анастасии Рыжовой подтвердила приговор к восьми годам строгого режима со штрафом 48,5 миллиона рублей, вынесенный бывшему губернатору Кировской области Никите Белых по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает “Медиазона”.

Обвинение, как и в суде первой инстанции, поддерживала прокурор Марина Дятлова. Интересы осужденного представлял адвокат Андрей Грохотов.

Сам бывший чиновник участвовал в слушаниях по видеосвязи из столичного СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Приговор Белых вынесла 1 февраля судья Пресненского райсуда Москвы Татьяна Васюченко. Бывший чиновник был объявлен виновным по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно фабуле дела, в 2014 году Белых потребовал от владельца Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании гражданина Германии Юрия Зюдхаймера (Судгеймера) взятку 400 тысяч евро. За это он пообещал не обращать внимание на нарушение фирмами Зюдхаймера условий договоров, заключенных с правительством региона. Первую половину взятки, говорится в деле, губернатор получил в том же году, а при передаче два года спустя второй половины чиновника задержали с поличным. При этом сразу после задержания Белых СКР утверждал, что чиновника взяли при получении всех 400 тысяч евро, а не половины этой суммы.

В деле был и другой эпизод, также квалифицированный по части 6 статьи 290 УК, – получение взятки 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого, который владел обеими названными выше фирмами до Зюдхаймера. Однако по этому эпизоду судья Васюченко Белых оправдала.

Сам бывший чиновник отвергал обвинение в полном объеме, называя возбуждение дела “банальной провокацией со стороны правоохранительных органов”. В то же время он всегда подчеркивал, что не считает свое преследование политически мотивированным.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в московском баре. На другой день его отправили в СИЗО. 28 июля 2016-го Владимир Путин снял чиновника с должности “в связи с утратой доверия”. Сообщалось, что Белых “с пониманием относится к необходимости данного шага”.