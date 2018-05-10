Четверг, 10 мая 2018

США надеются заключить с Ираном новое соглашение о ядерном разоружении этой страны – “хорошее и честное”, заявил президент Дональд Трамп. Трансляцию его выступления вел Fox 10 Phoenix.

Как пояснил Трамп, действующее соглашение, из которого США выходят, позволило Ирану вплотную подойти к созданию ядерного оружия и при этом благодаря снятию санкций заработать 150 миллиардов долларов, которые “будут потрачены на распространение бедлама по всему Ближнему Востоку”.

В новом соглашении с Тегераном, заметил Трамп, должно быть предусмотрено право США посещать иранские военные базы, “чтобы проверять, не обманывают ли они нас”.

Такое соглашение, указал президент США, должно быть выгодно и для Ирана.

Соглашение между Ираном с одной стороны и “шестеркой” (пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией) – с другой было заключено 17 июля 2015 года. Тегеран взял обязательство отказаться от любых попыток создания ядерного оружия в обмен на снятие санкций. При этом эмбарго ООН на поставки Ирану оружия должно было сохраняться в течении пяти лет, на поставки ракетных технологий – восьми.

Между тем 30 апреля нынешнего года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение израильской разведки попали около 100 тысяч файлов секретной документации Ирана, касающейся ядерной программы. Как выяснилось, Тегеран в нарушение условий ядерной сделки сохранил документы для разработки ядерного оружия. Речь в них шла о закрытой в 2003 году программе “Амад” – она предусматривала создание пяти ядерных боеголовок, каждая мощностью 10 килотонн в тротиловом эквиваленте.

О выходе США из соглашения Трамп сообщил 8 мая. 12-го числа истекает срок действия моратория на американские санкции против Ирана. После решения Трампа мораторий продлен не будет.

Ранее президент США неоднократно обещал выйти из ядерной сделки, если Вашингтон вместе с европейскими союзниками не добьется пересмотра ее условий. Трамп обвинял Тегеран в нарушении договора и обмане инспекторов МАГАТЭ.