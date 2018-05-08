Вторник, 8 мая 2018

Израиль нанес ракетный удар по базе иранского Корпуса стражей исламской революции в районе города Эль-Кисва, мухафаза Риф-Димашк, расположенного в 17 километрах к югу от сирийской столицы. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Как говорится в публикации, погибли 9 боевиков. Являлись ли убитые солдатами самого Корпуса стражей или же участниками нерегулярных проиранских формирований, неизвестно. Также сообщалось о множестве раненых. У части пострадавших ранения тяжелые.

Между тем Ynet после полудня в среду со ссылкой на более свежие данные SOHR передал, что погибли как минимум 15 боевиков, по меньшей мере 8 из которых – иранцы.

Иную информацию опубликовало SANA – официальное информагентство режима Башара Асада. В публикации SANA утверждается, что сирийская система ПВО сбила две израильские ракеты в районе Эль-Кисвы. При этом заявляется, что от взрывов ракет в расположенном неподалеку от Эль-Кисвы городе Шейх-Мискин, мухафаза Деръа, погибли двое гражданских лиц – муж и жена.

Нынешний обстрел, как отмечает Ynet, был совершен сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил о разрыве ядерной сделки с Ираном.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая находится в Москве. Как передает Первый канал, израильский лидер вместе с Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата.

30 апреля телевидение Асада заявило, что накануне вечером некие “враги” обстреляли ракетами базы сирийского диктатора в мухафазах Хама и Халеб (Алеппо). SOHR подтвердил удар по одному объекту – арсеналу 47-й бригады близ города Хама. Это база шиитских наемников, поддерживаемых Ираном. В свою очередь, Reuters передавал, что, по некоторым данным, множественным ракетным ударам подверглись несколько штабов проиранских шиитских боевиков. Иерусалим ответственности за атаку не взял.