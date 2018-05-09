Среда, 9 мая 2018

СБУ выдворила с Украины российских пропагандисток Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву – сотрудниц соответственно Первого канала и “России-1″. Об этом сообщается на сайте украинской спецслужбы.

Как говорится в публикации, Соловьева и Юрьева прибыли на Украину для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в стране дня победы в германо-советской войне. Отснятый материал, поясняет СБУ, “планировалось использовать для дискредитации Украины в глазах международного сообщества и распространения дезинформации среди населения”.

Соловьева выслана в Россию, Юрьева – в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на Украину.

СБУ напомнила, что в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко от 15 мая 2017 года против Первого канала и “России-1″ введены санкции, ограничивающие деятельность этих структур в стране.

Российских пропагандистов уже неоднократно выдворяли с Украины. Так, 17 марта СБУ объявила о высылке сотрудницы “России-24″ Натальи Гончаровой. “В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны”, – поясняла спецслужба. Отмечалось также, что Гончарова “планировала совершить информационную провокацию путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины”.