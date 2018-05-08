Вторник, 8 мая 2018

В парламенте Чечни подготовлен законопроект, увеличивающий число сроков, которые одно лицо может занимать на посту президента России, с двух до трех подряд. Об этом во вторник сообщила “Чечня сегодня”.

8 мая документ рассмотрели на заседании совета парламента Чечни под председательством спикера Магомеда Даудова (кличка Лорд). Было принято решение вынести законопроект на обсуждение на ближайшем пленарном заседании парламента. После одобрения он уйдет в Госдуму.

“Эта поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее”, – цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.

Отмечается, что документ разработан по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова, высказанной в апреле. Между тем Кадыров 13 апреля предложил вовсе исключить из Конституции норму, устанавливающую предельное число президентских сроков для одного лица.

“Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства, – заявлял он. – Сейчас у Путина нет альтернативы”.

23 марта, через несколько дней после очередных президентских выборов, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если его шеф будет предлагать изменения в Конституцию, то они не коснутся положений о президентской власти. У россиян нет “ни малейшего повода” полагать, что Путин намерен приспособить Основной закон к “персональной политической воле”, заверил чиновник.

До 2009 года статья 81 Конституции устанавливала, что одно и то же лицо не может занимать президентский пост больше двух сроков. Затем по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева норма была отредактирована – теперь одному и тому же лицу запрещено занимать пост главы государства больше двух сроков подряд, но снят запрет на новые выдвижения в дальнейшем, после перерыва.

Это дало возможность Путину выдвинуться в 2012 году на очередной президентский срок. Таким образом, теперь он объявлен избранным на второй срок подряд.

Между тем критики режима отмечали, что передача власти Медведеву на 2008-2012 годы была фиктивной и страной фактически управлял тот же Путин, занимавший тогда пост премьер-министра. Таким образом, фактически Путин по итогам прошедших выборов станет главой государства пятый раз подряд.