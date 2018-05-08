Вторник, 8 мая 2018

Минюст России отказал фигуранту первого севастопольского дела “Хизб ут-тахрир” Ферату Сайфуллаеву, осужденному к пяти годам общего режима, в передаче для отбытия срока на Украину. Об этом во вторник сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эдем Семедляев со ссылкой на письмо своего клиента. Судя по почтовому штемпелю, из города Омутнинска Кировской области, где заключен Сайфуллаев, оно ушло 18 апреля.

Сайфуллаев прислал адвокату копию письма, направленного 21 марта заместителем директора департамента международного права и сотрудничества Минюста Валерием Лысаком заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу. Чиновник указал, что поскольку наряду с украинским политзек имеет и российское гражданство, полученное в конце 2014 года, вскоре после аннексии Крыма, то согласно российским законам он выдаче на Украину для отбытия срока не подлежит.

Таким же образом Минюст ранее неоднократно мотивировал отказ передать на Украину других политзеков. При этом российскими гражданами ведомство называло и тех крымчан, которые после аннексии региона гражданство России не получали и неизменно подчеркивали, что имеют только украинское гражданство. Так, в частности, Москва дважды отреагировала на запросы Киева о передаче Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Письмо Валерия Лысака Валерию Бояриневу об отказе Ферату Сайфуллаеву в выдаче на Украину

Также Сайфуллаев сообщил в своем письме адвокату, что администрация омутнинской ИК-17 на очередные полгода отправила его в ПКТ (помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии). Фсиновцы сослались на то, что политзек будто бы плохо убрал в камере.

Когда именно истекает новый срок заключения Сайфуллаева в ПКТ, Семедляев не уточнил.

Пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца после публикации поста юриста потребовала от России освободить Сайфуллаева.

Сайфуллаеву 34 года, он мастер по установке спутниковых антенн из села Орлиное в черте аннексированного Севастополя. Имеет высшее богословское образование; был имамом местного джамаата Avdet. В апреле 2015 года Сайфуллаева арестовали. В сентябре 2016-го он был осужден по части 2 статьи 205.5 российского УК (участие в деятельности террористической организации). Вину, как и другие фигуранты дела, политзек не признал. В последнем слове на суде он заметил, что из крымских татар после аннексии полуострова “начали делать врагов народа”.

В омутнинскую ИК-17, известную жестокими пытками заключенных, Сайфуллаева доставили в феврале 2017 года, после вступления приговора в законную силу. Первый раз полгода ПКТ ему назначили в мае 2017-го, обвинив в хранении сим-карты. В дальнейшем политзека помещали в ШИЗО.

В августе 2017-го Сайфуллаев был оштрафован на 1000 рублей за публикацию в соцсети в 2013 году, то есть до аннексии Крыма, поста с символикой “Хизб ут-тахрир”. Адвокат Семедляев тогда выразил уверенность, что административное дело против политзека сфабриковали, чтобы лишить его возможности условно-досрочного освобождения.