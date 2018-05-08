Вторник, 8 мая 2018

Госдепартамент США ввел санкции против ряда российских военных структур, в том числе против ГРУ и “любых его правопреемников, подразделений или подчиненных формирований”. Санкционный список уже помещен на сайте Федерального реестра США – официального журнала американской администрации, – хотя датой опубликования документа названо 10 мая.

Санкции против фигурантов списка введены за сотрудничество с Сирией, Ираном и КНДР, нарушающее режим нераспространения оружия массового уничтожения.

Помимо ГРУ под санкции попали следующие российские структуры: 183-й ракетный зенитный гвардейский Молодечненский полк (база в Гвардейске, Калининградская область), Конструкторское бюро приборостроения (Тула), Гатчинский учебный центр зенитных ракетных войск (Ленинградская область), 18-й ЦНИИ Минобороны в Курске и научно-производственный концерн БАРЛ (Москва).

В список также включены еще несколько десятков организаций и персоналий из Египта, Ирана, Китая, КНДР, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии и Турции. Как сирийская структура в списке упомянута действующая в Ливане “Хезболла”.

С октября 2008 по май 2010 года под подобными санкциями находился “Рособоронэкспорт”. Отмену санкций Госдеп объяснил сделкой между США и Россией, в рамках которой Москва согласилась поддержать предложенный Вашингтоном проект резолюции Совбеза ООН относительно иранской ядерной программы.