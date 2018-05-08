Вторник, 8 мая 2018

В Дагестане взорван зиярат (гробница) влиятельного суфийского шейха Саида-афанди Чиркейского (Ацаева). Об этом сообщает “Черновик”.

По данным “Кавказского узла”, инцидент в ауле Чиркей Буйнакского района произошел во вторник в 23:53. В интернете распространилась короткая видеозапись камеры наблюдения, за которой двое мужчин с черными направляются к могиле шейха. Один из подозреваемых закрывает лицо рукой.

В результате взрыва на могиле Саида-афанди упал надгробный камень. Повреждения получила и постройка зиярата.

Виновниками инцидента силовики называют 27-летнего Абаса Хубаева и 25-летнего Шамиля Билалова, уроженцев аула Эндирей Хасавюртовского района. Как утверждается, Хубаев и Билалов – участники вооруженного подполья; оба включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

По данным “Кавказского узла” и “Кавказ.Реалий”, подозреваемые уже задержаны. Между тем “Черновик” пишет, что их еще разыскивают.

На сайтах МВД по Дагестану и регионального главка СКР информация об инциденте по состоянию на 21 час среды отсутствует. “Кавказ.Реалиям” в МВД пообещали, что официальное заявление сделают позже.

“Кавказский узел” называет Саида-афанди самым известным и авторитетным шейхом постсоветского Дагестана. Все руководство регионального муфтията начиная с середины 1990-х – последователи этого шейха. Сам Саид-афанди непосредственно с властью связан не был. Однако он противостоял салафитам, и те воспринимали его как врага.

28 августа 2012 года 75-летний (по другим данным – 74-летний) Саид-афанди был убит смертницей, явившейся к нему в дом под видом паломницы и устроившей взрыв. Помимо самого шейха и смертницы погибли шесть человек, в том числе жена клирика; еще один получил ранения. 29 августа было объявлено в Дагестане днем траура.

Смертницей была 30-летняя махачкалинка Аминат Курбанова (Сапрыкина). Как утверждал СКР, она действовала на основании приговора, который вынес шейху тогдашний кадий (шариатский судья) “вилаята Дагестан Имарата Кавказ” Магомед Сулейманов (Абу Усман Гимринский), в дальнейшем – третий амир “Имарата Кавказ”. Организатором исполнения приговора полиция называла амира “вилаята Дагестан Имарата Кавказ” Рустама Асельдерова (Абу Мухаммада аль-Кадари), в дальнейшем – амира “вилаята Кавказ Исламского государства”.

По делу об убийстве были арестованы четыре человека: Шихмирза Лабазанов, Магомед Гаджиев, Магомедал Амирханов и Ахмед Исрапилов. 21 апреля 2015 года Верховный суд Дагестана на основании вердикта присяжных приговорил первых трех к пожизненным срокам, а Исрапилова – к 12 годам колонии.

Салафиты в принципе осуждают поклонение святым. Осенью 2015 года в Чечне было подожжено два зиярата (по-чеченски – зиярта) шейхов. По делу о поджоге одного из мавзолеев четверо 20-летних местных жителей получили сроки от 7 до 7 с половиной лет.