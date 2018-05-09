Среда, 9 мая 2018

Израиль нанес массированный авиаудар по иранским военным объектам в Сирии в ответ на обстрел Голанских высот, сообщает Newsru.co.il.

Поражены около 50 целей, в том числе пять радаров сирийских зенитных установок C-200, C-75, “Панцирь-C1″ и “Бук-М1″. Также удар нанесен по базам, штабам и подразделениям “Эль-Кудс” – спецназа Корпуса стражей Исламской революции, военной базе к северу от Дамаска, складам вооружений в международном аэропорту сирийской столицы и другим объектам.

Кроме того, обстреляны три военных аэродрома – Эш-Шайрат в мухафазе Хомс, авиабаза Тала на юго-западе Сирия и авиабаза Мезе около Дамаска. Удары нанесены по военным объектам около городов Аль-Кусайр и Кунейтра. Одной из целей в Кунейтре была база “Хезболлы”.

Сирийское госудаственное информгентство SANA сообщило, что несколько десятков ракет якобы были уничтожены средствами ПВО. При этом в Дамаске подтвердили, что обстрелянным военным объектам причинен ущерб.

Израильская акция возмездия – самая крупная военная операция страны на территории Сирии с момента подписания перемирия с Дамаском в 1974 году.

Как передавал Reuters, в ночь на четверг иранские войска, расположенные в Сирии, выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах.

Как заявили в израильской армии, в результате обстрела никто не погиб; позициям Израиля нанесен “ограниченный ущерб”.

Израильские средства ПВО смогли перехватить четыре иранских ракеты, уточняет Haaretz.

Ночной обстрел был первым ударом иранских сил в Сирии по израильской армии.

Накануне Израиль нанес ракетный удар по базе Корпуса стражей исламской революции в районе города Эль-Кисва, мухафаза Риф-Димашк. В результате атаки погибли 9 боевиков.