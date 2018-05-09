Среда, 9 мая 2018

Глава МИДа Латвии Эдгарс Ринкевич осудил атаку активистов “Другой России” на посольство страны в Москве. “Латвия решительно осуждает такие провокации и требует от России обеспечить полную безопасность латвийских димписсиий в соответствии с международным правом”, – написал дипломат в твиттере.

Министр пообещал направить в российский МИД письмо с требованием обеспечить безопасность посольства, сообщает РБК.

Накануне вечером у посольства Латвии были задержаны двое активистов “Другой России”, забросавших диппредставительство дымовыми шашками.

Другороссы Ольга Шалина и Глеб Буваненко потребовали освободить бывшего члена НБП, пророссийского активиста Владимира Линдермана, задержанного латвийской полицией безопасности.

Нападение на посольство Латвии. Видео с ВК-страницы “Другой России”

На задержанных составили протоколы по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Их оставили в отделе полиции “Басманный” до суда.

Линдерман был задержан полицией безопасности 8 мая. Он проходит по уголовному делу, открытому латвийской спецслужбой против лидера “Русского союза Латвии” Татьяны Жданок в связи с проведением 31 марта “Вселатвийского родительского собрания”, организованного “Русским союзом” и “Штабом защиты русских школ”.

По утверждению адвоката Линдермана Елены Квятковской, активисту вменяют его выступление на форуме русскоязычных родителей. В своей речи Линдерман призвал радикализировать протесты пророссийских активистов и “создать угрозу для латышского народа”.