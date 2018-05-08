Вторник, 8 мая 2018

Российская авиация во вторник разбомбила школу в деревне Накир на юге сирийской мухафазы Идлиб. Об этом сообщают “Кавказ.Реалии” со ссылкой на арабоязычные СМИ и паблики.

Также было разбомблено убежище, в котором укрывалась семья. Всего на школу и убежище сбросили четыре бомбы.

Погибли двое детей и один взрослый. Еще несколько человек получили ранения; большинство – тоже дети.

Также российские удары были нанесены по городку Хабит в нескольких километрах к югу от Накира.

После бомбежки Накира:

#خاص #حلب_اليوم آثار الدمار في قرية النقير بريف إدلب جراء القصف الجوي الروسي.للأخبار العاجلة تابعونا عبر التلغرام: https://t.co/Gz0PUL5zBi pic.twitter.com/GK3oh0IifA

— HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) 8 мая 2018 г.

Бóльшая часть мухафазы Идлиб по-прежнему контролируется повстанцами. Наиболее влиятельные из числа действующих там формирований – альянс “Хайат тахрир эш-Шам” (Комитет освобождения Сирии) и “Джабхат тахрир Сурия” (Фронт освобождения Сирии). Эш-Шам – старинное арабское название Сирии, Сури́я – современное; название Эш-Шам может использоваться и применительно к Дамаску. Как отмечают “Кавказ.Реалии”, “Хайат тахрир эш-Шам” и “Джабхат тахрир Сурия” воюют не только против Башара Асада, но и друг против друга.

Россию неоднократно уличали в бомбардировке гражданских объектов в Сирии, в том числе больниц. Москва называет обвинения лживыми, утверждая, будто наносит удары только по позициям исламистов.