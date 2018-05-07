Понедельник, 7 мая 2018

Могилевский облсуд приговорил к двум годам общего режима боевика ЛНР – гражданина Белоруссии Я. Об этом сообщается на интернет-портале белорусских судов общей юрисдикции.

Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 361-3 белорусского УК (участие гражданина Белоруссии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства).

Согласно фабуле дела, Я. записался в “народную милицию ЛНР” и с 14 апреля 2016 года по 18 декабря 2017-го неоднократно въезжал из России через пункт пропуска “Новошахтинск” на контролируемую пророссийскими сепаратистами территорию Украины для участия в боевых действиях. Подсудимый оборудовал боевые позиции, обстреливал из огнестрельного оружия позиции украинской армии, в составе артиллерийского расчета выезжал на линию разграничения, где корректировал и вел огонь по вооруженным силам Украины.

Это четвертый известный случай осуждения на родине пророссийского боевика из Белоруссии. В декабре 2017 года областной суд Гомеля приговорил к двум годам колонии 29-летнего боевика ЛНР, белоруса Виталия Котлобая. В сентябре 2017-го два года ограничения свободы по приговору Витебского облсуда получил боевик ДНР из города Поставы 29-летний Валерий Ершов. В ноябре 2017-го к такому же наказанию Гомельский облсуд приговорил 41-летнего боевика ДНР из Речицы Виталия Митрофанова.