Понедельник, 7 мая 2018

…А когда, став диктором Центрального телевидения, получил предложение вести прямой репортаж с парада на Красной площади 9 Мая, я испытал трепет и волнение. Это было очень почетно и ответственно… Многим знакомы имена таких легендарных дикторов, как Валентина Леонтьева, Вера Шебеко, Аза Лихитченко, Нонна Бодрова, Евгений Суслов, которые комментировали Парад Победы. Позже к нам присоединилась Анна Шатилова, которая до сих пор работает в эфире. Всё это профи высочайшего уровня, с правильной грамотной речью. Раньше на телевидении русскому языку придавали огромное значение. Следили не только за грамотностью, но и за темпом речи… Текста было много, колонны проходили по Красной площади быстро, и, чтобы рассказать, какая академия или дивизия движется мимо, какие выдающиеся военные деятели идут во главе, у диктора было не более 25 секунд… Параллельно с проходящими колоннами на параде дикторы брали интервью у героев войны и труда из союзных республик. Они не очень хорошо говорили по-русски, с акцентом, но при этом четко выражали свои мысли. И это тоже сближало людей. Ощущалось потрясающее единение народов… Живой эфир требует очень серьезной подготовки, потрясающей собранности и решительности, особенно торжественной обстановки. Каждый кадр должен быть убедительным, интересным, захватывающим. Огромную роль в трансляции играл звук. Зрителям должно быть слышно, что происходит во всех уголках Красной площади. Это производило грандиозное впечатление.

Игорь Кириллов, диктор ЦТ и Гостелерадио, народный артист СССР

Они (дикторы советского радио и телевидения. – Ред.) по ТВ нам часто рассказывают о своем прошлом, в котором было много хорошего. Тогда эфир вели настоящие профессионалы. Они обладали хорошей дикцией, не заикались, не шепелявили, не путались в склонениях и спряжениях и ударения ставили правильно. За что им, конечно, честь и хвала. У меня нет желания подвергнуть сомнению человеческие достоинства любого из них, но вряд ли стоит представлять их публике героями, как когда-то покорителей космоса или полярников. Они, может быть, честно работали, но сама их работа честной не была… Наверное, когда Левитан читал сводки Информбюро или приказы Верховного главнокомандующего об освобождении Киева или взятии Берлина, его торжествующий тон совпадал с его внутренним состоянием. Однако он же озвучивал не только победные реляции военного времени, но еще всякие вести с полей, строек коммунизма и съездов КПСС. А поскольку он работал на радио пятьдесят лет – от Сталина до Андропова, то вряд ли не участвовал в передачах о судах над врагами народа, о братской помощи Советской армии разным народам, о литературных успехах писателя Брежнева. И что же он в этих случаях выражал интонацией?.. Короче говоря, я ничего не имею против Левитана и любого другого советского диктора, но думаю, что их работу романтизировать не стоит. Как и само то прошлое, которое романтизируют они сами и их биографы. Некоторые из них, возможно, были люди в быту правдивые, но государство платило им зарплату и присваивало почетные звания за произносимую без ошибок и хорошо поставленным голосом ложь.

Владимир Войнович. “Устами диктора”