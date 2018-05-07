Понедельник, 7 мая 2018

Национальное собрание Армении избрало лидера бархатной революции Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом сообщает “Радио Азатутюн”.

За Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против – 42. Для избрания кандидату было необходимо получить как минимум 53 голоса в 105-местном парламенте.

В поддержку лидера революции выступили как депутаты всех трех оппозиционных фракций – возглавляемой Пашиняном фракции “Елк” (“Исход”), а также фракций блока “Царукян” и Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн”, – так и часть членов Республиканской партии Армении, имеющей большинство в нынешнем составе Национального собрания.

Заседание парламента транслировалось в прямом эфире на площадь Республики, где собрались демонстранты – участники бархатной революции. Избрание Пашиняна премьером они встретили ликованием.

Пашинян избран премьером со второй попытки. На заседании 1 мая республиканцы провалили его кандидатуру. В ответ на это 2 мая была начата общенациональная забастовка. В тот же день республиканцы пообещали изменить свою позицию, и протестные акции были приостановлены вплоть до утра 8-го числа.

В отличие от длительного заседания 1 мая, нынешнее заняло лишь около полутора часов.

Теперь временное правительство, которое сформирует новый премьер, должно будет в кратчайшие сроки провести внеочередные парламентские выборы.

Накануне Пашинян заявил, что олигархи в состав его кабинета не войдут. Он также заверил, что после его избрания в стране не будет монополии на ту или иную экономическую деятельность. “Правила игры должны быть понятны всем, – заметил политик. – Правила игры – это законность. Мы уже говорили, и я хотел бы вновь подчеркнуть, что не будет вендетт, я об этом скажу и в своей речи (в парламенте 8 мая. – Ред.). Страница политических и экономических преследований в Республике Армения закрыта, и наша задача заключается в создании атмосферы солидарности”.

Пашиняну 42 года, он родился в городе Иджеван на северо-востоке Армении, центре нынешней Тавушской области. Учился на журналиста в Ереванском университете; исключен за участие в политической деятельности. Еще студентом начал работать в прессе. В 1998-м основал газету “Орагир” и стал ее главным редактором. В следующем году стал фигурантом уголовного дела о клевете. Был осужден к году условно; газету “Орагир” суд закрыл.

Уже летом 1999-го Пашинян основал и возглавил новую газету – “Айкакан жаманак”, ставшую одним из наиболее влиятельных изданий Армении. Был главредом газеты до 2008 года; затем эту должность заняла его жена Анна Акопян.

22 ноября 2004 года на Пашиняна было совершено покушение. Машина журналиста, припаркованная у редакции “Айкакан жаманак”, взорвалась как раз в то время, когда он обычно уходил с работы. Спасло Пашиняна лишь то, что в этот день он задержался в редакции. Заказчиком покушения журналист назвал бизнесмена Гагика Царукяна. Сейчас Царукян возглавляет в Национальном собрании блок своего имени, который поддержал кандидатуру Пашиняна на пост премьера.

В 2007 году Пашинян выдвинулся в Национальное собрание во главе блока “Импичмент”, выступавшего за отставку президента Роберта Кочаряна и премьер-министра Сержа Саргсяна. Блок набрал несколько больше 1 процента голосов; Пашинян назвал результаты выборов сфальсифицированными.

В 2008-м был членом штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна (в 1991-1998-м – первый президент независимой Армении). После того как победителем выборов был объявлен Саргсян, сторонники Тер-Петросяна 1-2 марта 2008 года устроили в Ереване акции протеста. Полиция разогнала акции; среди демонстрантов были жертвы.

Пашиняна объявили в розыск. Год с лишним политик скрывался; при этом, по собственному признанию, он не выезжал за пределы Армении и бóльшую часть этого времени провел в Ереване. 1 июля 2009 года Пашинян сдался полиции. В январе 2010-го его осудили к семилетнему сроку по обвинению в организации массовых беспорядках. В мае 2011-го Пашинян был досрочно освобожден по амнистии к 20-летию независимости Армении.

В 2012 году избран депутатом Национального собрания от блока “Армянский национальный конгресс”. С 2013-го член партии “Гражданский договор”, с 2016-го, когда “Гражданский договор” вместе с двумя другими партиями образовал альянс “Елк”, – сопредседатель этого альянса. В 2017-м избран в парламент уже от “Елка”.

В прошлом году баллотировался также в мэры Еревана. Занял второе место с 21 процентом голосов.

В 2016-м, во время акции отряда “Сасна црер”, который на две недели захватил полицейскую базу в Ереване, политик неоднократно посещал объект для переговоров с участниками отряда.

Фракция “Елк” выступала за выход Армении из Евразийского экономического союза. Отношения Москвы и Еревана Пашинян характеризовал как отношения говорящего и слушающего.