Понедельник, 7 мая 2018

18 приезжих из Дагестана, в марте – апреле похищенных египетскими силовиками в Каире, намереваются депортировать в Россию. Об этом в понедельник сообщил правозащитный центр “Мемориал”.

По состоянию на 1 мая все 18 похищенных, в числе которых девять детей, находились в депортационной тюрьме, расположенной прямо в одном из аэропортов египетской столицы. По информации правозащитников, двое россиян – мужчина и женщина – на тот момент были больны.

Между тем, отмечается в публикации, 28 апреля, на другой день после того как стало известно об исчезновении россиян, РЕН-ТВ опубликовал тенденциозный сюжет, в котором две похищенные – 36-летняя Меседо Байсултанова и ее 31-летняя сестра Сакинат Байсултанова – были названы соответственно “вдовой убитого в России главаря боевиков” и “бывшей супругой действующего террориста”.

Старшая сестра, по данным РЕН-ТВ, была женой третьего “амира Имарата Кавказ” Магомеда Сулейманова (Абу Усмана Гимринского), погибшего в бою с федералами в августе 2015 года. Бывший муж младшей сестры Ахмед Алигаджиев, по информации двоюродного брата задержанной, воевал в Сирии. Как утверждает РЕН-ТВ, ранее Алигаджиев тоже был членом “Имарата Кавказ”.

“Как будто это может оправдать их (женщин. – Ред.) исчезновение после задержания вместе с малолетними детьми! – прокомментировали правозащитники сюжет телеканала. – По сути, в этом материале РЕН-ТВ пытается оправдать попрание прав человека сотрудниками неизвестных силовых структур”.

“Мемориал” также отметил, что похищения граждан России и стран СНГ египетские спецслужбы за последние месяцы устраивали неоднократно. Из опубликованного правозащитниками письма россиянки, живущей в Каире следует, что облавы начались в 20-х числах декабря прошлого года. Силовики поджидали эмигрантов у мечетей и останавливали, когда те выходили после молитвы. Граждан европейских государств по предъявлении документов отпускали, тогда как приезжих из России и стран СНГ задерживали.

Облавы устраивались и в жилищах эмигрантов, добавила россиянка. Именно в своих квартирах и были задержаны те 18 человек, которых сейчас готовятся депортировать.

Последняя известная “Мемориалу” облава прошла в ночь с 1 на 2 мая. В ходе нее силовики, в том числе автоматчики в масках, похитили граждан России и Таджикистана.