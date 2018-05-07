Понедельник, 7 мая 2018

Отдел по расследованию особо важных дел сахалинского главка СКР начал доследственную проверку по факту публикации в интернете видео, в котором губернатор области Олег Кожемяко назван “куском дебила, блядь, с припаянной башкою, бля”. Об этом в понедельник без ссылки на источник сообщил Sakhalin.info.

Как говорилось в публикации, проверка ведется по заявлению самого Кожемяко, который потребовал установить личность обидчика.

Во вторник РИА “Новости”, сославшись на пресс-службу областного управления СКР, подтвердила информацию. По какой именно статье УК проводится проверка, в главке не уточнили.

Видео продолжительностью немногим менее двух минут было опубликовано не позже 9 апреля – именно в этот день о появлении ролика написал Sakhalin.info. Источник видео в заметке не уточнялся; РИА “Новости” сообщает, что ролик распространялся в мессенджерах.

Некий мужчина снял доски, криво выложенные в грязи у обочины улицы Ленина в Южно-Сахалинске. Доски он назвал “брусчаткой”, а листы фанеры, разложенные взамен досок у гостиницы “На Ленина”, – “элитной брусчаткой”. Доски и фанера были прибиты гвоздями. “Забили, чтоб не своровали. Видно, дорогие”, – сыронизировал автор видео.

“Спасибо нашему уважаемому губернатору – как его там? кто он тама? как его фамилия-то, блядь? Кожемяко, блядь! – продолжил автор. – Кусок дебила, блядь! С припаянной башкою, бля! Наложил брусчатку, бля! Хоть ровно (бы) выложили, бля!”

В мэрии Южно-Сахалинска претензии автора видео отвергли, пояснив, что на этом участке улицы Ленина никогда не было тротуара.

Как отмечал Sakhalin.info, в столице региона тротуары отсутствуют даже на центральных улицах, а на второстепенных улицах и проезжая часть грунтовая.