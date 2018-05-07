Понедельник, 7 мая 2018

Коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) приговорила 20-летнего самарца Владимира Тарасова к 18 годам строгого режима со штрафом 150 тысяч рублей по делу о терроризме, в частности о подготовке подрыва машины с полицейскими. Об этом сообщает “Интерфакс-Поволжье”.

По информации на сайте суда, студенту техникума Тарасову были вменены часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (подготовка теракта), часть 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки), часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму), часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму через интернет) и часть 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Как можно заключить из статьи “Комсомольской правды – Самара”, прокурор в прениях запрашивал для подсудимого 19 лет строгого режима.

Заявляется, что на следствии Тарасов признал вину. Подтвердил ли он такие показания в суде, в известных “Гранях” источниках не уточняется. На оглашении приговора, передает 63.Ru, подсудимый скрывал лицо от камер.

Во время оглашения мать Тарасова упала в обморок. “Мама, успокойся!” – призвал ее подсудимый, когда ее привели в чувство.

Предварительные слушания в рамках процесса прошли 16 марта. Разбирательство по существу дела, открывшееся 26-го числа того же месяца, заняло не меньше 20 заседаний. Имя председательствующего судьи в карточке дела на сайте суда скрыто.

Защита осужденного пообещала, что приговор будет обжалован.

Тарасов был задержан 21 февраля 2017 года в пгт Усть-Кинельский недалеко от Самары; о задержании было объявлено лишь несколько дней спустя, причем неофициально. Как утверждалось, студент из средств бытовой химии изготовил взрывчатку мощностью 500 грамм тротила. Также заявлялось, что при обыске у Тарасова ФСБ обнаружила самодельный детонатор и металлические шарики.

Задержанный дал показания, согласно которым намеревался взорвать своей бомбой полицейскую машину и завладеть оружием силовиков для новых атак. Он утверждал, что провести теракт планировал 23 февраля, в “день защитника отечества” – “для наибольшего резонанса и, как следствие, признания со стороны зарубежных покровителей”.

Утверждалось также, что эмиссары “Исламского государства” из Дагестана, завербовавшие студента, перечислили ему 20 тысяч рублей на покупку бытовой химии для производства взрывчатки, а инструкции по изготовлению бомбы ему направили исламисты из Сирии.

29 апреля 2016 года Тарасов вместе с другими мусульманами был задержан во время облавы в мечети в поселке Красный Пахарь – другом пригороде Самары. Как утверждалось, в мечети было обнаружено значительное количество взрывчатки. Против самого Тарасова, по информации “КП-Самары” и 63.Ru, открыли дело о публикации в соцсети призывов к терроризму (очевидно, по части 2 статьи 205.2 УК). Как утверждается, по этому делу он был оштрафован. В соответствии с УПК подобные дела относятся к подсудности того же Приволжского окружного военного суда, который вынес Тарасову и нынешний приговор. Однако на сайте ПОВСа карточка этого дела отсутствует.