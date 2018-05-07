Понедельник, 7 мая 2018

Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра, сообщает РБК. За проголосовали 374 депутата, против – 56.

Ранее об отказе поддержать Медведева заявили фракции КПРФ и “Справедливой России”.

Кандидатуру Медведева, который занимал пост премьера все шесть лет предыдущего президентского срока Владимира Путина, глава государства внес в Госдуму в понедельник, сразу после своей инаугурации на очередной срок. Во вторник, передает Интерфакс, Путин лично выступил в Госдуме в поддержку своего выдвиженца.

Сам Медведев, выступая перед депутатами, заявил, что на реализацию подписанного Путиным в понедельник нового “майского указа” потребуется не меньше 8 триллионов рублей. Всего же реализация “майских указов” 2012 и 2018 годов потребует около 25 триллионов рублей.

Также Медведев пообещал, что в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект о повышении пенсионного возраста.

Накануне на встрече с думской фракцией “Единой России” Медведев сообщил, что новым первым вице-премьером вместо Игоря Шувалова назначит министра финансов Антона Силуанова; при этом Силуанов сохранит и свой нынешний пост. Вице-премьером – куратором оборонной промышленности вместо Дмитрия Рогозина предполагается назначить нынешнего замглавы Минобороны Юрия Борисова. На пост вице-премьера по вопросам социальной политики вместо Ольги Голодец планируется назначить председателя Счетной палаты Татьяну Голикову. Замом по вопросам строительства и региональной политики Медведев намерен сделать Виталия Мутко, который сейчас на посту вице-премьера курирует спорт и молодежную политику.