Вторник, 8 мая 2018

В подконтрольный России Судакский горсуд аннексированного Крыма поступило дело “украинского диверсанта” Геннадия Лимешко. Карточка дела опубликована на сайте суда. Как следует из нее, в суде дело было зарегистрировано еще 3 мая.

Разбирательство поручено судье Евгению Рыкову, который ранее штрафовал крымскотатарских активистов по административным делам. Предварительных слушаний по делу не проводилось; первое заседание по существу назначено на 10 мая, начало в 16 часов.

25-летнему Лимешко вменены часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе группы лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет колонии), часть 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе группы лиц по предварительному сговору; от 3 до 8 лет) и часть 2 статьи 223.1 российского УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы; от 8 до 12 лет).

Какова фабула дела в окончательной редакции обвинительного заключения, неизвестно. Адвоката по соглашению у Лимешко по состоянию на декабрь прошлого года не было; представляется вероятным, что его не появилось и позже.

По информации “Российской газеты”, политзек полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении своего дела в особом порядке.

О деле Лимешко ФСБ впервые объявила 15 августа 2017 года, уже после ареста политзека. Как утверждалось, обвиняемый – уроженец пгт Сахновщина Харьковской области – ранее участвовал в АТО как разведчик в одном из подразделений украинской армии, а затем стал агентом СБУ в Херсонской области. 9 августа, заявляла ФСБ, Лимешко получил задания вывести из строя ЛЭП Судак – Новый Свет, уничтожить либо повредить путем поджога лесá в местности Судак – Рыбачье – Алушта, спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак – Новый Свет, а также поджечь “один из объектов коммунального хозяйства” в районе Рыбачьего.

12 августа, утверждали силовики, Лимешко был задержан при попытке повредить ЛЭП. При нем, как заявлялось, нашли две тротиловые шашки, накольный механизм для приведения взрывчатки в действие, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, а также ручную пилу для подпила деревянных опор ЛЭП и фотоаппарат для “документирования диверсионной деятельности” и “отчета перед кураторами СБУ”.

Позже ФСБ распространила видео с признательными показаниями Лимешко.

Между тем окончательная квалификация дела этой фабуле не соответствует.

СБУ охарактеризовала сообщение ФСБ как “очередную провокацию”. В свою очередь, Минобороны Украины отметило, что Лимешко в ноябре 2016 – мае 2017 года действительно служил по контракту в одном из подразделений сухопутных войск, однако был уволен за систематическое нарушение дисциплины. Об участии арестованного в АТО и службе в разведке военное министерство не упомянуло.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что 9 августа Лимешко действительно выехал с континента в аннексированный Крым, однако ни тротиловых шашек, ни иных запрещенных предметов при нем не было. “Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров”, – отмечали в ведомстве.

Известно также, что с начала 2015 по август 2016 года Лимешко служил в 8-м отдельном батальоне “Аратта” – одном из формирований “Правого сектора” (с декабря 2015-го – Украинской добровольческой армии). Он имел позывной Морфин.

Мать арестованного рассказывала, что после увольнения из армии Лимешко уехал на заработки в Мариуполь и на связь выходил редко, а с 9 августа вовсе перестал звонить.

На континентальной Украине у Лимешко остались жена и сын, которому сейчас около года.