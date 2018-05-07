Понедельник, 7 мая 2018

Хакерская группа Fancy Bear, связанная с российским ГРУ, в 2015 году разослала женам американских военных угрозы от лица исламистов. Об этом сообщает AP.

Известно об угрозах, поступивших пяти американкам, живущим в разных штатах. Сообщения всем пяти женщинам пришли утром 10 февраля 2015-го. Содержание посланий было однотипным. Агентство приводит фрагмент сообщения, которая полученного Энджелой Риккетс из штата Колорадо.

“Дорогая Энджела! – говорилось в послании. – С кровавым днем святого Валентина! Мы знаем всё о Вас, Вашем муже и детях… Мы гораздо ближе, чем Вы могли бы вообразить”.

В сообщении также заявлялось, что его авторы представляют хакерскую группировку CyberCaliphate, действующую на стороне “Исламского государства”, и сумели получить доступ к компьютеру и смартфону Риккетс.

Тесные связи между CyberCaliphate и Fancy Bear уже были установлены ранее, отмечает агентство. В наличии таких связей, говорится в публикации, единодушно убеждены “по обе стороны Атлантики”. Несмотря на это, указывает AP, обвинения в рассылке угроз женам американских военных до сих в адрес пророссийских хакеров не высказывались.

Между тем, продолжает агентство, у него есть дополнительные доказательство причастности Fancy Bear к запугиванию американок. В прошлом году фирма Secureworks, работающая в сфере кибербезопасности, передала AP перечень 4700 адресами Gmail, подвергшихся атакам Fancy Bear. Из него следует, что как раз в то время, когда женам военных поступили угрозы от CyberClaiphate, пророссийские хакеры пытались взломать их почтовые ящики.

Как отмечает AP, все пять американок до последнего времени были убеждены, что угрожали им исламисты. Тем не менее никто из них панике не поддался. “Страх – это как раз то, чего сейчас ИГ и добивается от семей военных”, – пояснила еще одна адресатка писем с угрозами – Лори Волкман из штата Орегон.