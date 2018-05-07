Понедельник, 7 мая 2018

После экстренных проверок МЧС, вызванных пожаром в кемеровском торгово-развлекательном центре “Зимняя вишня”, в России временно закрылось около 30 процентов всех подобных заведений. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на статистику консультантов по коммерческой недвижимости.

По данным экспертов, около половины закрытых объектов – это небольшие торговые центры, построенные или реконструированные в 1990-х годах. Сейчас они нуждаются в капитальной перестройке.

Простой торговых центров вызвал массовые убытки у предпринимателей – их совокупные потери могут превышать 500 миллионов рублей в месяц.

Проверки МЧC вызывают недовольство предпринимателей в регионах. Как сообщают “Сибирь. Реалии”, во вторник в Хабаровске около 100 продавцов и арендаторов площадей в торговых центрах провели у местного стадиона пикет против необоснованных проверок. В Ульяновской области предприниматели массово подают жалобы местному бизнес-обмудсмену Екатерине Толчиной – по их расчетам, день простоя торгового центра обходится в 900 тысяч рублей.

МЧС после пожара в “Зимней вишне”, в результате которого погибли 60 человек, начало массовые проверки ТЦ во всех регионах. В частности, в Москве после проверки 250 объектов прокуратура добилась возбуждения 1000 административных производств и вынесла предпринимателям более 400 предписаний. В Самарской области надзорное ведомство потребовало закрыть 15 ТЦ, в Пермском крае – 16. В Хабаровском крае суды по искам прокуроров вынесли 18 определений о временной приостановке деятельности ТЦ.

16 апреля в МЧС заявили, что по итогам проверок нарушения были выявлены на половине обследованных объектов. Ведомство проинспектировало 38 тысяч построек, в том числе 11,5 тысячи торговых центров. Как утверждается, было обнаружено 140 тысяч нарушений.