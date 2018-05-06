Воскресенье, 6 мая 2018

Владимир Путин вступил в должность президента России на очередной шестилетний срок. Об этом сообщает ТАСС.

Инаугурация состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин принес президентскую присягу, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил его главой государства.

Несколько позже Интерфакс передал, что правительство Дмитрия Медведева подало в отставку в порядке статьи 116 Конституции, которая предусматривает, что кабинет министров слагает полномочия перед вновь вступившим в должность президентом. До формирования нового правительства Медведев, его девять замов и 22 министра останутся на своих должностях как исполняющие обязанности.

Меньше чем через час сайт Кремля сообщил, что Путин вновь, как и шесть лет назад, предложил Госдуме Медведева на пост премьера.

Согласно данным ЦИКа, на выборах 18 марта Путин набрал 76,69 процента голосов избирателей при явке 67,54 процента. Оппозиция голосование бойкотировала.

Международное сообщество признало итоги выборов в России, но отказалось признать их на территориях аннексированных Крыма и Севастополя.

5 мая по всей России прошли акции “Он нам не царь” против очередного президентского срока Путина. В ряде городов полицейские и омоновцы разогнали демонстрантов; многие участники акций были жестоко избиты.

Всего в 27 городах России силовики задержали около 1600 протестующих, а также случайных прохожих. Ряд демонстрантов отправили под административный арест.

В Петербурге против избитого омоновцами Михаила Цакунова, который не был участником акции, открыто дело о нападении на полицейского. Цакунову грозит до 10 лет колонии. Еще одно подобное дело может быть открыто в Самаре против Алексея Соловьева, активиста штаба Навального.