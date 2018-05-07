Понедельник, 7 мая 2018

В Промсвязьбанке рассматривается возможность засекретить персональный состав руководящих структур, чтобы оградить топ-менеджеров от возможных санкций. Такую информацию сообщает “Коммерсант” со ссылкой на два источника, близкие к банку.

Оба собеседника издания, однако, заметили, что окончательное решение по этому вопросу в руководстве ПСБ пока не принято.

Правовое основание для засекречивания состава руководства дают поправки в закон “О банках и банковской деятельности”, принятые в конце прошлого года. Правительство получило полномочия “определить случаи, при которых кредитные организации вправе не осуществлять раскрытие информации”, подлежащей раскрытию в соответствии с этим законом. Если ПСБ все же примет решение засекретить своих топ-менеджеров, он должен будет обратиться в правительство с просьбой издать соответствующее постановление.

С 1995 года ПСБ принадлежал братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В середине декабря 2017-го Центробанк объявил о санации этой структуры. В следующем месяце стало известно, что ПСБ после докапитализации передадут Росимуществу и превратят в опорный банк оборонно-промышленного комплекса. Сейчас, отмечает газета, идут переговоры о передаче этому банку активов, связанных с гособоронзаказом.

В конце апреля руководителем временной администрации ПСБ был назначен Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра и экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. В интервью “Коммерсанту” Фрадков-младший уверял, что не боится персональных санкций и не считает проблемой вопрос свободы передвижений. Относительно состава правления он заметил, что в него войдут “в основном новые люди”.