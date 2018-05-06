Воскресенье, 6 мая 2018

Дорогие друзья! В этом году мы будем отмечать 25-летие Конституции России. Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России.

Владимир Путин. Выступление на церемонии вступления в должность президента России

Вернусь к мартовским дням (1953 года. – Ред.)… На похоронах выступили Маленков, Берия и Молотов. Речи были похожи одна на другую, но Маленков напомнил о бдительности “в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами”, а Берия, имя которого пугало всех, обещал советским гражданам “охранять их права, записанные в Сталинской Конституции”.

Илья Эренбург. “Люди, годы, жизнь”