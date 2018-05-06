Воскресенье, 6 мая 2018

Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для утверждения его на пост премьер-министра. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как передает сайт Госдумы, нижняя палата рассмотрит кандидатуру Медведева во вторник.

Медведев возглавлял правительство все шесть лет предыдущего срока Путина. Днем в понедельник, после очередной инаугурации Путина, кабинет министров подал в отставку в порядке статьи 116 Конституции, которая предусматривает, что правительство слагает полномочия перед вновь вступившим в должность президентом.

После этого Путин подписал указ, согласно которому Медведев, его девять замов и 22 министра останутся на своих должностях как исполняющие обязанности до формирования нового состава правительства.