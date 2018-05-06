Воскресенье, 6 мая 2018

Центральный главк СКР повторно подал в Басманный райсуд Москвы ходатайство о переводе бывшего генпродюсера “Седьмой студии” Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает “Медуза”.

Слушания назначены на четверг, 10 мая. Начало в 12 часов.

О первом ходатайстве СКР относительно смягчения Малобродскому меры пресечения стало известно 25 апреля. Следственное ведомство ссылалось на “возраст (обвиняемого. – Ред.), состояние здоровья и иных обстоятельства”. В конце марта 60-летний Малобродский перенес сердечный приступ.

Однако 27-го числа судья Басманного райсуда Евгения Николаева оставила обвиняемого в СИЗО, после того как прокурор не поддержал ходатайство СКР.

Помимо Малобродского в основном деле “Седьмой студии” еще три фигуранта. Это бывший худрук “Седьмой студии” режиссер Кирилл Серебренников, бывший ее гендиректор Юрий Итин и экс-начальница департамента Минкульта, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Все они, в отличие от Малобродского, с самого момента привлечения по делу помещены под домашний арест.

В отдельные производства выделены дела еще двух фигуранток. Это бывшая главбух “Седьмой студии” Нина Масляева и преемница Малобродского в должности генпродюсера Екатерина Воронова. Масляева первоначально содержалась в СИЗО; позже она единственная из фигурантов дела дала признательные показания и была переведена под домашний арест. Воронова скрылась за границей; она объявлена в розыск.

Всем фигурантам инкриминирована часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Объем дела превышает 100 томов. Как утверждает следственное ведомство, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, целями которого были названы развитие и популяризация современного искусства. Для воплощения проекта и образовали “Седьмую студию”.

Однако, заявляет СКР, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также утверждается, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Сумма ущерба от хищений, вмененных фигурантам, оценивается в 133 миллиона рублей.