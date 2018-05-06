Воскресенье, 6 мая 2018

Дмитрий Медведев, предложенный президентом на пост главы правительства, на встрече с фракцией “Единой России” в Госдуме представил кандидатуры новых вице-премьеров. Как передает Интерфакс, первым замом Медведева вместо Игоря Шувалова станет действующий министр финансов Антон Силуанов.

Как передает РБК со ссылкой на источники в правительстве, Силуанов сохранит за собой пост министра финансов и будет совмещать две должности.

Премьер предложил назначить вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс, замминистра обороны Юрия Борисова. Сейчас этот пост занимает Дмитрий Рогозин.

Замом Медведева, курирующим соцполитику, вместо Ольги Голодец должна стать глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Саму Голодец предложено назначить запредом правительства по вопросам культуры и спорта.

Замом Медведева по вопросам строительства и региональной политики в новом кабинете министров станет Виталий Мутко – сейчас он как вице-премьер занимается спортом и молодежной политикой.

Вице-премьером по вопросам связи, транспорта и цифрового правительства предложено сделать Максима Акимова – экс-замглавы аппарата правительства.

Замом Медведева по вопросам сельского хозяйства станет бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Медведев предложил на пост главы аппарата правительства начальника Контрольного управления президента Константина Чуйченко. Сейчас на этой должности находится Сергей Приходько.

7 мая после инаугурации на четвертый срок президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева для его утверждения на пост председателя правительства. Медведев возглавлял кабинет министров все предыдущие шесть лет путинского правления.