Воскресенье, 6 мая 2018

В отношении главы отделения партии “Яблоко” в Торопце Тверской области Владимира Егорова проводится доследственная проверка по “экстремистской” 282-й статье УК. Активисту хотят инкриминировать ее за тот же самый пост про Владимира Путина, за который сейчас вменяют 280-ю статью кодекса. Об этом “Граням” сообщила адвокат Егорова Светлана Сидоркина.

Сейчас Егорову вменяется часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет), по которой ему грозит до пяти лет колонии – нижнего предела наказания эта норма не предусматривает. Теперь ему могут вменить еще часть 1 статьи 282 кодекса (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающую срок от двух до пяти лет.

В понедельник Егорову вручили повестку о вызове на “опрос” в Западнодвинский межрайотдел СКР к старшему следователю майору юстиции Р.О. Александрову для “дачи объяснений” по новой проверке. Документ был составлен неправильно – следователь ссылался на статью 188 УПК, описывающую порядок вызова на допрос; в повестке не был указан процессуальный статус Егорова. “Опрос” был назначен на 13 часов – между утренним и вечерним заседанием суда. Посетил ли его активист, не сообщалось.

7 мая судья Торопецкого горсуда Виктория Смирнова начала рассматривать дело Егорова по существу. Активист на слушаниях отказался признать вину.

На суде выступили двое свидетелей обвинения – руководитель торопецкого муниципального предприятия “Жилкоммунуслуги” В. Калашников и еще один житель Торопца – они сказали, что пост Егорова “направлен на свержение власти и направлен конкретно против Путина” – публикация “вызвала у них крайне негативное отношение”.

На предварительном следствии показания против Егорова дали четверо свидетелей – Калашников, приглашенный ФСБ “специалист в области информационных технологий” и две жительницы города – Т. Евменова и еще одна горожанка, которых оперативник тверского УФСБ привлек их к “осмотру” поста про Путина в качестве “представителей общественности”.

Также по делу Егорова ФСБ допрашивала лидера тверского отделения “Яблока” Александра Сорокина и инструктора отделения партии Таисию Кириллову. Оба партийных функционера заявили, будто не были лично знакомы с Егоровым. Сам активист утверждает обратное.

Дело начали рассматривать со второй попытки – 23 апреля судья Смирнова перенесла заседание из-за неявки адвоката Сидоркиной.

Пост Егорова призывает “валить главную кремлевскую крысу”. Публикация представляет собой комментарий к вышедшей в “Новой газете” статье “Нужно уходить на другую работу”; ссылка на нее помещена в публикации активиста. Статья посвящена известной реплике премьер-министра Дмитрия Медведева – тот заявил учителю, пожаловавшемуся на низкую зарплату, что за высокими доходами нужно идти в бизнес.

Сам оппозиционер связывал фабрикацию дела с антикоррупционными расследованиями, которые он публиковал в “Гражданах Торопца”.

Одно из расследований касалось незаконного вывоза песка из карьеров местной фирмой “Спецстрой”, которую контролируют глава Торопецкого района Александр Бриж и начальник Западнодвинского отдела МВД Виктор Смирнов. В апреле 2017 года, вскоре после публикации этого текста, Андрей Смирнов, сын полицейского начальника, камнем разбил окно в доме активиста.

20 октября 2016 года, еще до возбуждения дела, сотрудники ФСБ провели “обследование” дома Егорова и изъяли у активиста системный блок. Дело против Егорова было открыто 19 мая 2017 года.

8 июня Егоров побывал в ФСБ на допросе по делу об экстремизме. У активиста, так же как и у его адвоката – известного московского юриста Светланы Сидоркиной, защищавшей фигурантов целого ряда политических дел, в том числе тверича Андрея Бубеева, – взяли подписки о неразглашении.

13-го числа того же месяца оппозиционер бежал на Украину и попросил политического убежища в отделении Государственной миграционной службы в Чернигове. В этом же городе активист устроился на работу.

Между тем в ночь с 24 на 25 июня неизвестные подожгли дом Егорова в Торопце. Там находились жена и несовершеннолетняя дочь активиста. Один из прохожих заметил возгорание и вызвал пожарных, поэтому пламя удалось вовремя потушить.

5 июля, когда Егоров должен был получить предварительное решение о статусе беженца, к нему домой явились оперативники СБУ. Эмигранта вывезли на нейтральную полосу между Украиной и Россией в районе украинского КПП “Сеньковка”. Силовики пояснили, что Егорову отказано в статусе беженца, поскольку Россия якобы не объявила его в розыск. Как рассказывал эмигрант, далее украинские пограничники оформили на него протокол за незаконное пересечение границы без загранпаспорта и запретили въезд на Украину на три года.

СБУ в дальнейшем уверяла, что Егорова не депортировали, а въезд на Украину ему запрещен не был.

При этом согласно украинским законам после отказа в предоставлении убежища у эмигранта было пять дней на обжалование решения.

Некоторое время Егоров оставался на нейтральной полосе, а затем выехал в Белоруссию – сначала в Гомель, затем в Минск. В Минске он обратился в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также к правозащитникам.

С 29 июля эмигрант перестал выходить на связь. Как выяснила 1 августа белорусская правозащитная организация Human Constanta, 28-го числа он был задержан у себя в хостеле белорусским КГБ. Ранее в день задержания Егоров сообщил журналистам “Громадского ТВ” что объявлен Россией в розыск.

31 июля запред Октябрьского райсуда Минска по уголовным делам Александр Руденко арестовал беженца на двое суток по статье 17.1 КоАП Белоруссии (мелкое хулиганство).

Между тем вечером 1 августа с адвокатом Сидоркиной связался следователь ФСБ из Торопца и сообщил, что Егоров доставлен в свой город и задержан.

Два дня спустя, после предъявления обвинения, оппозиционера арестовали и поместили в СИЗО-1 в Твери. Сообщалось, что политзек не признал вину и от дачи показаний отказался.

В сентябре арест Егорова был продлен до 19 ноября. Между тем в ноябре следователь не стал обращаться в суд с ходатайством о дальнейшем продлении политзеку ареста, хотя УПК позволял ему заявить такое ходатайство. Причина, по которой силовик не воспользовался этой возможностью, не уточнялась.

В итоге за три дня до истечения назначенного судом срока Егоров был освобожден.

В начале августа, когда активиста арестовали, в СМИ сообщалось, что ему предъявлено обвинение по статье 205.2 УК (публичные призывы к терроризму). Вменена ли она Егорову в дополнение к 280-й или вместо нее, не уточнялось. Однако в дальнейшем выяснилось, что эта информация ошибочна и дело по-прежнему квалифицировано лишь по “экстремистской” статье.

Против торопецкого активиста Егорова фабрикуют второе дело за пост про Путина. https://t.co/0OmVE6olJi pic.twitter.com/rdNICbJjvp

— Грани.Ру (@GraniTweet) 7 мая 2018 г.