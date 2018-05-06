Воскресенье, 6 мая 2018

Обстрелом Мариуполя 24 января 2015 года командовали четыре российских генерал-майора. Об этом говорится в публикации расследовательской группы Bellingcat.

В результате обстрела района Мариуполя Восточный погиб 31 человек, еще 117 мирных жителей пострадали. Среди погибших и раненых были дети.

В убийстве мирных жителей участвовали начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа Степан Ярощук, начальник пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения Минобороны полковник (ныне генерал-майор) Александр Цаплюк, начальник ракетных войск и артиллерии Западного военного округа генерал майор Олег Кувшинов (на момент событий – полковник) и генерал-майор Дмитрий Клименко.

Кроме того, к обстрелу причастны Александр Муратов и Сергей Лисай, названные в расследовании полковниками, Сергей Юрченко и Максим Власов, указанные как подполковники, и офицер Алекандр Грунчев (звание не приводится).

Ярощук, Цаплюк, Муратов, Власов, Юрченко и Грунчев командовали артиллерийскими подразделениями на разных уровнях, а Кувшинов, Клименко и Лисай отвечали отбор и переправку через границу командиров-артиллеристов и установок РСЗО, утверждается в расследовании.

Установлены личности двоих наемников, лично командовавших подразделениями артиллерии, стрелявшими по Мариуполю, – это Александр Евтоди (Пепел) и Граир Егиазарян (Шрам).

Участникам Bellingcat удалось установить личности девятерых российских офицеров и четверых наемников благодаря аудио- и видеозаписям – в частности, перехваченным переговорам российских военных, которые Киев передал в Международный суд ООН.

По сведениям группы, для атаки на Мариуполь 23 января 2015 года через российско-украинскую границу были переправлены две батареи ракетных систем залпового огня (РСЗО). Утром 24-го числа эти батареи были развернуты рядом с селом Безымянное в Донецкой области для обстрелов Мариуполя и его окрестностей. Впоследствии военную технику вернули в Россию.

Участие российских генералов в обстреле Мариуполя подтвердил глава СБУ Василий Грицак. Он уточнил, что Ярощук руководил атакой на город из России, Цаплюк командовал артиллеристами из Донецка, а Власов непосредственно руководил дивизионом установок РСЗО.

В декабре прошлого года Bellingcat и изданию The Insider удалось установить ключевого фигуранта дела об уничтожении лайнера MH-17 малайзийских авиалиний – им оказался главный Центрального военного округа, генерал-майор в отставке Николай Ткачев.