Воскресенье, 6 мая 2018

Судья Дзержинского райсуда Петербурга Владимир Васюков арестовал Михаила Цакунова на два месяца – до 5 июля – по сфабрикованному обвинению в нападении на полицейского во время прошедшей в субботу антипутинской акции. Об этом сообщает “Медиазона”.

Накануне вечером 25-летнему Цакунову предъявили обвинение по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, 5 мая на Дворцовой площади обвиняемый “умышленно и акцентированно нанес не менее 1 удара своей рукой в область лица” младшего сержанта полиции А. Сухарукова. Как утверждается, Цакунов выбил силовику зуб, а также причинил ему физическую боль.

В своем ходатайстве об аресте задержанного следователь СКР указала, что он не признал вину. Также чиновница заявила, будто Цакунов отличается дерзким и аморальным поведением и пренебрежительным отношением к власти. Последнее утверждение она обосновала наличием у обвиняемого ряда административных взысканий, наложенных за нарушения правил дорожного движения, неоднократное появление пьяным в публичных местах, а также за расклейку рекламы сексуальных услуг.

Сам Цакунов обратил внимание на давность этих правонарушений.

Адвокат “Открытой России” Герман Параничев ходатайствовал о приобщении к материалам дела видеозаписи задержания Цакунова, а также о допросе ее автора – студента Никиты Дорофеева, приехавшего в Петербург учиться из Воронежской области. Следователь и прокурор выступили против. Судья Васюков удовлетворил ходатайство лишь в части вызова Дорофеева.

Студент рассказал, что с обвиняемым не знаком, а на Дворцовой площади вел съемку акции для своей курсовой работы. Позже, узнав о призыве “Открытой России” предоставить записи задержания Цакунова, он показал съемку “девушке из московской правозащиты”, а затем они направили видео адвокату Параничеву.

В итоге Васюков просмотрел видео Дорофеева и приобщил его к делу.

В прениях Параничев настаивал на домашнем аресте Цакунова. Юрист указал, что у его клиента нет загранпаспорта, ранее Цакунов судим не был, а достаточными доказательствами против обвиняемого СКР не располагает. “На данной видеозаписи (просмотренной в суде съемке Дорофеева. – Ред.) виден момент немотивированного жесткого задержания, – подчеркнул адвокат. – И на этой записи не видно никакого противодействия сотрудникам полиции. Не то что даже акцентированного удара – его там просто нет”.

Сам Цакунов поддержал позицию защитника.

Несмотря на аргументы обвиняемого и его адвоката, Васюков занял сторону следователя.

Приставы в помещении суда, в частности Давид Мартиросян, вели себя по-хамски. Судья Васюков в начале заседания без объяснения причин удалил из зала журналистов “Медиазоны” Давида Френкеля и Сашу Богино.

Судья Владимир Васюков. Кадр “Настоящего времени”

Цакунов – уроженец Шадринска, Курганская область. Жил вместе с гражданской женой в съемной квартире в пригороде Петербурга – деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области. Недавно выучился на сисадмина. Помогал приютам для собак. В протестах никогда не участвовал.

Днем 5 мая, гуляя с друзьями по Невскому, Цакунов увидел у дворников желтую надувную утку, которую им отдали полицейские. С разрешения дворников он ее забрал. На Дворцовой на Цакунова налетели четверо полицейских. “Я думал, что они не на меня, и пробегут мимо, – рассказывал задержанный адвокату. – Хотел уступить. А они на меня”.

Цакунова повалили на землю и начали бить, в том числе в живот. Как отметил Параничев, на теле у задержанного такие следы, как будто бы его волочили по асфальту.

Задержание Михаила Цакунова. Фото: Иван Вольтский; источник: zona.media

Уже в ОП-28, куда Цакунова доставили с площади, он услышал разговоры о выбитом зубе. При этом, когда его задерживали, он не видел у силовиков крови и повреждений и не слышал, чтобы кто-то жаловался на травмы.