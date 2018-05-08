Вторник, 8 мая 2018

В Сирии разбился российский ударный вертолет Ка-52, сообщает Интерфакс со сcылкой на Минобороны.

Оба летчика погибли. Поисково-спасательная группа уже доставила их тела на аэродром базирования.

Авария произошла “при выполнении планового полета” над восточными районами Сирии, заявили в военном ведомстве.

По предварительной версии, крушение вертолета произошло из-за технической неисправности, утверждают в Минобороны.

3 мая в Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота погибли. Авария произошла на акваторией Средиземного моря, когда самолет набирал высоту после взлета с авиабазы Хмеймим. По версии Минобороны, причиной падения самолета стало попадание птицы в его двигатель.

К настоящему времени российские войска потеряли в Сирии уже семь самолетов и шесть вертолетов.